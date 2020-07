Puede resultar sorprendente teniendo en cuenta que no se fue en buenos términos del imperio luchístico de Vince McMahon pero CM Punk guarda cosas de WWE. El ex luchadora tiene recuerdos en su casa de sus tiempos como Superestrella. Unos tiempos que por lo que parece, a pesar del interés de incontables fanáticos en que ocurra, nunca van a volver. Salvo una enorme sorpresa, lo más cerca que el de Chicago va a estar de los encordados de la empresa va a ser en WWE Backstage.

Punk compartió recientemente algunos mensajes con los fanáticos en Twitter en los que no solo hizo esta revelación sino que también echó la vista atrás a su carrera en la Gran W o mencionó a The Big Show, uno de los muchos oponentes que tuvo. De hecho, puede decirse que todo comenzó cuando la cuenta "On The Day en WWE" recordó que diez años atrás el gigante desveló al mundo la cabeza rapada que Punk llevaba tapada con una máscara después de perder una lucha de apuestas con Rey Mysterio.

Yeah I got both. There were only two. Also got the urn and a bunch of slammies. Title still in the fridge.

— player/coach (@CMPunk) July 17, 2020