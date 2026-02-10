En riesgo la lucha en WrestleMania: CM Punk enfentará a Finn Bálor por el Campeonato Mundial en Elimination Chamber

La ruta hacia WrestleMania 42 continúa tomando forma, pero podría tener un inesperado cambio en el combate por el Campeonato Mundial, donde actualmete tiene pactado a CM Punk y Roman Reigns.

Finn Bálor decidió alzar la voz. El irlandés interrumpió a Michael Cole en pleno ring para recordar que mientras todos miran al futuro, él fue el hombre que destrozó a CM Punk apenas dos semanas atrás.

Bálor aseguró que no es la primera ocasión en la que Roman Reigns se aprovecha de algo ocasionado por él, pero dejó claro que su objetivo inmediato es otro. “Me venciste en mi casa. Ahora yo te venceré en la tuya”, lanzó, dejando en claro que quiere enfrentar a Punk dentro de Elimination Chamber.

► Adam Pearce intenta imponer orden

La tensión fue en aumento hasta que Adam Pearce apareció para exigirle que abandonara el ring. El gerente general le recomendó obedecer antes de verse obligado a llamar a seguridad. Sin embargo, la situación estaba lejos de calmarse.

La música de CM Punk resonó en la arena y obligó a Finn a retroceder momentáneamente. El irlandés subió a la mesa de comentaristas mientras Pearce pedía tranquilidad, pero “The Best in the World” no estaba dispuesto a dejar pasar la provocación.

► CM Punk acepta el reto y pone el campeonato en juego

Punk fue directo: Bálor no merecía otra oportunidad, sino que alguien le pateara el trasero. Aun así, lo invitó a regresar al ring. Finn respondió que no pelearía sin una razón… a menos que el campeonato estuviera en juego.

Sin titubear, Punk dejó el cinturón sobre la lona y lo retó a venir por él, aceptando defenderlo en Chicago. Pearce se negó en un inicio, argumentando que no arriesgaría uno de los eventos principales rumbo a WrestleMania 42, pero Punk fue tajante: si no se hacía oficial, pelearían esa misma noche.

Ante la presión, el gerente general no tuvo más opción que conceder la lucha. Bálor fue escoltado por seguridad mientras la decisión se hacía oficial, y Punk retomó la entrevista programada con Cole, aunque el mensaje ya había quedado claro: el choque promete ser explosivo.

► Un duelo que puede cambiar el panorama

Con este combate confirmado, la rivalidad suma un nuevo capítulo y podría alterar el panorama rumbo al mayor evento del año. Bálor busca revancha y consolidarse nuevamente en la cima, mientras Punk pretende demostrar que sigue siendo el referente cuando el oro está de por medio.