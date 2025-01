CM Punk figuró en los planes para ganar el Royal Rumble… ¡Dos veces!

Así como así, estamos en enero de 2025 y eso solo puede significar una cosa: ¡El Royal Rumble! Para muchos es el mejor PLE del año, el más ansiado, el que más sorpresas brinda y aquel que mayor conexión alberga con el pasado (en una buena dosis, sin llegar al punto de presentar toxicidad). Es también la noche donde cientos y miles y cientos de miles regresan, al menos por esa única noche, para comprobar el estado de las cosas de una WWE que supieron apreciar en años anteriores. Todo eso y más es el Royal Rumble.

Pero la expectativa y lo grandilocuente de las siglas RR no acaban en el aficionado, sino también en el talento. Especialmente en el talento. Hacerse con la batalla real homónima es un privilegio que muy pocos pueden alardear y un ticket (casi) seguro no solo al estelar de WrestleMania, la noche más importante del año, sino también al estrellato o, cuanto menos, a los tan anhelados puestos estelares. Son contadas con una mano las verdaderas estrellas que no cuentan con una victoria de esta índole en su palmarés… Y una de ellas se llama CM Punk.

► CM Punk estuvo a punto de ganar el Royal Rumble

La historia de CM Punk y el Royal Rumble ha quedado bien documentada.

Cuando le tocó enumerar las razones que le condujeron a su infame renuncia de la WWE en 2014, él mismo se encargó de traer a colación el descontento que le supuso ser pasado por alto en el par de oportunidades donde mejor posicionado estuvo para encabezar WrestleMania. Y el paso más importante para llegar a ese destino era, naturalmente, ser el último hombre en pie en la batalla de los 30 hombres.

Por eso, sumado al hecho de que la de 2014 sería su última presentación en un ring de WWE antes de decidir salir por la puerta trasera al día siguiente antes de empezado Monday Night Raw, es que un eventual triunfo en el Rumble significa tanto para él, en una instancia de su carrera donde prácticamente ha conseguido todo lo que se ha propuesto. Sucede que éste no figura entre sus logros.

Lo que le añade más agrio al asunto es que en dos puntos distintos resultó ser el favorito de la oficina para, en efecto, terminar con su racha perdedora y anotar su nombre en el libro de los ganadores. En dos puntos, bien decimos, de los cuales uno no se antoja sorpresivo por lo elevado de su estatus por esas épocas (donde se encontraba rivalizando con la Autoridad, que incluía a dos nombres con los que se le vincula hoy, Seth Rollins y Roman Reigns). El otro, en cambio, sí llama la atención puesto que no gozaba de un renombre como el que sabría ganarse en años posteriores. Ya no más distracciones, ¡vayamos al fondo del asunto!

«Discutiendo la edición del Royal Rumble 2008 en un episodio de WWE Backstage en junio de 2020, CM Punk dejó a todos los espectadores boquiabiertos al hacer una revelación que nadie conocía: ‘¡Se suponía que yo iba a ganarlo! Se suponía que iba a ganar ese Royal Rumble, pero John Cena volvió sólo tres meses después de desgarrarse los pectorales. Muchas gracias, John’.

«Aunque se desconocen qué planes habían para él en WrestleMania, podemos decirles lo que acabó sucediendo: Punk descolgó el maletín de Money in the Bank y lo canjeó exitosamente por su primer Campeonato Mundial Completo. Por otro lado, figuró en los planes preliminares en el Rumble de 2014, antes de que Batista acordase su vuelta y tuviese su infame etapa. El de Chicago, por su parte, renunciaría famosamente la noche siguiente antes las grabaciones de Monday Night Raw».

► Otras Superestrellas que iban a ganar el Rumble

«Haber sido considerado una vez y descartado es de por sí un dolor de cabeza. Ahora bien, dos veces es ya otra cosa. Y Chris Jericho lo sabe. La primera vez fue en 2012. Cuando todo ya había sido discutido y sellado, apareció Triple H para dar un giro de 180 grados: una semana antes del evento, convenció a Vince de que Sheamus era el indicado. Incluso antes que Jericho, Randy Orton era el plan A por disputarse el PPV en su St. Louis natal. Una lesión forzó el cambio. John Cena también fue barajado.

«La segunda oportunidad, 2017. Kevin Owens era el Campeón Universal y la gran rivalidad con Jericho iba a culminar en la Vitrina de los Inmortales con un Jericho triunfante del Rumble y posteriormente Campeón para un final feliz. Esta vez fue Brock Lesnar el aguafiestas cuando puso sobre la mesa un mano a mano contra Goldberg, relegando a los ex mejores amigos a la parte baja de la cartelera. Una decisión que le costó caro a WWE, pues fue entonces cuando Jericho decidió que debía buscar nuevos aires, y el resto es historia».

Entonces, ¿qué leyenda de WCW fue considerada para ganar el Royal Rumble en 1993 y convertirse en el nuevo rostro de WWE? ¿Por qué Vince McMahon accedió a hacer el Rumble a pesar de que odiaba el concepto? ¿Qué incidente interno hizo que se tuviera que cambiar el resultado de la edición de 1997? Además, la personalidad cuya potencial victoria (luego descartada) generó división en los oficiales y pudo haber causado un hito sin precedentes, ¡y nombres, nombres y más nombres!

