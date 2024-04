CM Punk feliz por derrota de Drew McIntyre

El combate que abrió la segunda noche de WrestleMania 40 fue por el Campeonato Mundial de peso completo, donde Seth Rollins defendía su título ante Drew McIntyre, quien estaba dispuesto a coseguir su momento de WrestleMania, y que eventualmente lo conseguiría tras llevarse la victoria. No obstante, CM Punk estaba en la mesa de comentaristas y le arruinó la celebración, atacándolo y permitiendo que Damian Priest realizara el canje de su maletín, arrebatándole el Campeonato que había ganado hace escasos minutos.

► CM Punk le costó a Drew McIntyre el Campeonato

CM Punk y Drew McIntyre se desprecian mutuamente y Punk se vengó de McIntyre en WrestleMania 40 el domingo, luego de que este último lo dejara fuera en el último WWE Royal Rumble, provocándole un desgarro en el tríceps. Desde entonces, McIntyre se ha estado burlando de Punk tanto en línea como en pantalla, inluso sacando una camiseta con un meme que se hizo viral en redes sociales.

Durante una aparición reciente en ESPN, CM Punk comentó sobre sus acciones y dejó en claro que estaba feliz de poder vengarse de Drew McIntyre en WrestleMania 40 el domingo. Punk lo acusó de orar por su lesión y planear asegurarse un lugar en el evento principal de WrestleMania 40. The Second City Saint afirmó su dominio y prometió continuar su búsqueda incesante hasta que McIntyre ceda bajo la presión. Hizo hincapié en su intención de reclamar su territorio y advirtió a todos que se centraran en la evolución de su personalidad.

“Quería que Drew fuera interesante. Quería mostrarle que lo importante no está en Internet. Lo importante está dentro del edificio. Esa gente, después de sus dos luchas. Sí, tenía dos. Ganó uno. Perdió el más importante. Estaban coreando ‘CM Punk’.”

«Drew McIntyre oró para que me lesionara. Él oró para que esto sucediera. Pidió ayuda. Miró hacia arriba y dijo: ‘Dios, por favor, elimina a CM Punk para que pueda asistir al evento principal de WrestleMania 40’. No rezo para que sucedan cosas. Yo hago que sucedan. Voy a seguir así hasta que Drew pierda la cabeza. Esta es mi casa. Regresé aquí para demostrarlo. Todo el mundo está preocupado por quién era yo y quién soy ahora. Deberías preocuparte por en quién me estoy convirtiendo”.

Habrá que esperar y ver cómo WWE programará la eventual rivalidad entre CM Punk y Drew McIntyre, una vez que el primero se recupere de su lesión, del cual se desconoce todavía un tiempo de duración.