CM Punk explica la X en el título mundial de AEW

Durante el episodio del 29 de julio de Collision, CM Punk finalmente reveló que llevaba «su» Campeonato Mundial de Peso Completo AEW en esa bolsa que cargaba en cada una de sus apariciones. Y cuando explicó nuevamente que nunca lo perdió así que sigue siendo el monarca lo marcó con una X de pintura en spray para diferenciarlo del que tiene MJF, aunque este ya se encargó en su momento de hacer distinto el suyo propio. El Best in the World explicó que esa equis es su seña de identidad, como todos saben, pero durante una reciente entrevista con Sports Illustrated profundiza bastante más.

► La X de CM Punk

«Cuando recién había comenzado en la lucha libre, uno de los primeros lugares donde encontré trabajo constante fue en Mid American Wrestling, dirigido por Carmine DeSpirito. Solíamos tener eventos en un salón de los Caballeros de Colón en West Ellis, Wisconsin, una vez al mes.

«Creo que lo que atraía a los fanáticos allí era la cerveza muy barata. Yo era este chico de principios firmes que no encajaba en ningún lugar, excepto con los raros y los frikis en un vestuario de lucha libre profesional.

«Aún no había adoptado la imagen de ser straight edge. Estaba pensando mucho para encontrar una gran idea, y recuerdo que mi novia en ese momento, Natalie Slater, que hasta el día de hoy sigue siendo una gran amiga mía, señaló que la solución estaba justo frente a mí.

«Ella me dijo, ‘¿Por qué simplemente no ser tú mismo? ¿Por qué no ser straight edge?’ Todo el mérito es suyo. Ahí es donde todo comenzó.

«Por eso me envuelvo las muñecas, por eso cruzo las manos en forma de X, y de ahí proviene ‘Straight edge significa que soy mejor que tú’.

«Mirando atrás en este momento, hay muchas personas con las que trabajo actualmente que no solo son luchadores gracias a mi influencia, según sus propias palabras, sino que también son straight edge por mi influencia. Es hora de volver a eso. Mira cuán poderoso es. Esa es una satisfacción que puedo disfrutar ahora».