CM Punk exige respeto a ciertos fanáticos

Cuando las Superestrellas de la WWE se encuentran de gira, es normal que los fanáticos busquen acercárseles si lo tienen cerca; no obstante, a veces resulta incómodo para ellos porque ciertas personas se suelen sobrepasarse en búsqueda de un autógrafo, foto o saludo, e inclusive romper algún cerco de seguridad que se haya armado, o bien logran incomodar a los luchadores.

► CM Punk en contra de los acosadores

CM Punk ya ha tenido suficiente y está criticando duramente a los fans que se pasan de la raya, y en un mensaje publicado en sus Historias de Instagram, la estrella de Monday Night RAW lanzó una advertencia pública a quienes se han presentado en aeropuertos y hoteles solo para pillarlo desprevenido. Punk dejó en claro que este tipo de comportamiento no es apoyo a los fans, sino acoso, y que no era la primera vez que tenía que escribir sobre el tema.

«Lamentablemente, tenemos que volver a hablar de esto. No se presenten en aeropuertos. No se presenten en hoteles. No puedo creer que tenga que decir esto. NO SIGAN A LA GENTE».

«Les han dicho repetidamente que no, respétenlo. No son fans, son acosadores y serán tratados como tales. Respeten los límites. Dejen de acosar a la gente».

WWE Raw 06 octubre 2025 CM Punk
Este tipo de pedidos no es nuevo en la lucha libre profesional. Los mejores talentos de WWE, AEW y otras promociones se han enfrentado al comportamiento cada vez más agresivo de los fans, que utilizan aplicaciones de rastreo de vuelos, consejos en redes sociales y búsquedas de hoteles para rastrear cada uno de sus movimientos, y lo que para algunos podría parecer una inocente oportunidad de autógrafo o foto, se ha convertido en una grave violación de la privacidad, incomodando al luchador al que supuestamente admiran.

