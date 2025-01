CM Punk: «Estoy en el mismo camino que John Cena»

2025 va a ser el último año de John Cena como Superestrella de WWE. No para CM Punk pero el «Best in the World» también está en su recta final como luchador. Es interesante apuntar que los dos van a reencontarse, o eso esperamos todos, durante la batalla real de treinta hombres de Royal Rumble tan pronto como mañana 1 de febrero persiguiendo ir a WrestleMania 41 a por un título mundial en el combate estelar.

Embed from Getty Images

► El mismo camino

Punk estuvo hablando recientemente con Jackie Redmond y le preguntaron acerca de su futuro en la lucha libre:

«Me siento genial en este momento. Definitivamente no siento que haya un reloj del fin del mundo acechando sobre mi cabeza ni nada por el estilo. Pero, dicho eso, también me doy cuenta, basándome en lo que ocurrió en el último Royal Rumble, que todo esto podría terminar en un instante. Nunca sé cuándo será mi última lucha, y ves a tipos como John Cena haciendo una gira de retiro en toda regla. Me veo a mí mismo en el mismo camino que John, quizá simplemente no lo suficientemente egocéntrico como para anunciarle a todo el mundo: ‘Hey, esto es todo’. No me estoy poniendo un límite en nada, solo hago lo mejor que puedo para blindarme cada día, trabajar tan duro en la recuperación como lo hago en el gimnasio y en el ring, y no extender esta etapa final de mi carrera más allá de lo que la gente espera de mí. No quiero quedarme dando vueltas sin rumbo y terminar siendo solo un tipo viejo.»

El veterano también afirmó que recibe críticas injustas por aceptar su edad. Mencionó que no se tiñe la barba ni el cabello porque se ha ganado sus canas. Según dice, cuando comenzó a luchar a los 15 años era auténticamente él mismo, y sigue siéndolo a los 46.