CM Punk y su quimérica lucha estelar de WrestleMania

En las primeras declaraciones hechas por CM Punk tras dejar WWE hace una década (ante los micrófonos del antiguo podcast de Colt Cabana), el «Second City Savior» se mostraba así de dramático.

»Siento que fracasé en la lucha libre, porque no cumplí mi meta de llegar a la lucha estelar de WrestleMania, por mucho que tuviera el mejor combate del evento con The Undertaker».

Está Punk ante su arco de redención particular, ahora que es otra vez ‘WWE Superstar’. Si bien una primera oportunidad le pasó de largo este año, pues de momento, Punk sólo ha disputado una lucha televisada desde su regreso, el Royal Rumble varonil, donde aparte de no salir vencedor (fue último eliminado vía Cody Rhodes), sufrió una lesión que desde entonces lo mantiene fuera de los rings.

Pero el último cuatrimestre de 2024 se antoja muy ilusionante para Punk, con la rivalidad que traza junto a Drew McIntyre, entre lo más candente hoy día dentro del producto. Y en 2025, de nuevo, constituye principal favorito para ganar el Rumble. WWE se ha encargado de que Punk siga muy en boga a pesar de su lesión.

► El ¿eterno? secundario

Como dije, Punk no ganó la batalla campal de 30 hombres del pasado enero. Y fue, con todo, un acierto, aunque muchos seguidores se rajaran las vestiduras. Primero, por la citada lesión de Punk, que le habría hecho un retador incapacitado para luchar en WrestleMania XL. Y segundo, por permitir la definitiva coronación de Cody Rhodes; hoy, tres meses después, uno de los momentos más satisfactorios en la historia reciente de WWE y un rentable movimiento para la empresa, necesitada de un nuevo ídolo.

»Siempre veía nuestra dinámica como Superman y Batman. Te explico, Superman es genial, es fenomenal… Si te gustan ese tipo de cosas. Luego está Batman… ¿A quién no le gusta Batman? Y eso es lo que quiero decir, cuando hablas de John, tienes que hablar de mí; ciertamente cuando hablas de mí, tienes que hablar de John».

Punk hacía estas declaraciones sobre John Cena durante la rueda de prensa posterior a Money in the Bank 2024, preguntado por el anuncio del retiro de «The Champ» en 2025. Y no sé cómo habrá encajado Punk tal noticia, más allá de la evidente tristeza de todo canto de cisne de un compañero que aprecia y respeta. Recordemos que Cena verá su última implicación competitiva en una WrestleMania 41 el próximo abril, y sobra decir que WWE preparará algo especial para su «GOAT» (en palabras de Triple H).

Se compara Punk con Batman, personaje de DC a la altura de la totémica figura de Superman (de hecho en las últimas tres décadas ha sido más rentable para la editorial que el «Hombre de Acero»), pero no se trata de un símil adecuado. Punk nunca ha estado cerca de la relevancia que siempre tuvo Cena para WWE, aunque en algunos momentos moviera gran cantidad de boletos y «merchandising».

Esto se evidenció en WrestleMania XXVII y WrestleMania 29, cita donde realmente WWE nos dice quién es quién en el particular escalafón de sus Superestrellas: Cena y The Rock estelarizaron ambas entregas, coincidiendo con los años más candentes de Punk.

Y quiere el azaroso destino que el próximo año, además de la última WrestleMania de Cena, también pueda ser la última de The Rock, con previsiones de duelo contra Cody Rhodes o Roman Reigns. Un mes atrás, el propio «People’s Champ» dio bombo al próximo «Show de los Shows» avisando de que WrestleMania 41 albergaría «la lucha más grande de la historia».

Desconozco el horizonte de la ambición de Punk en su segunda etapa dentro de WWE, si es cierto que según muchos afirman ha madurado y ahora ejerce de jugador de equipo; actitud conveniente para él, pues tal vez esté ante su último tren. Pero resultaría falaz asegurar que el «Best in the World» estelarizará alguna WrestleMania. Cuanto menos, parece no lo hará en 2025.

Punk, eso sí, siempre podrá recurrir al siguiente argumento, expuesto bajo entrevista en el podcast ‘My Mom’s Basement’ tres años atrás.

»La última que hice, la 29, donde luché contra Undertaker, dadas las circunstancias que condujeron a ella y todo lo que pasó después, fue el momento más definitorio de mi carrera. No me importaba nada. Era un hombre jodi**mente poseído y al mismo tiempo nada me importaba y todo me importaba mucho.

»Y salí ahí y la rompí. No pudieron seguirme, no importa lo que dijeran. La gente sigue diciendo, ‘Oh, nunca estelarizaste WrestleMania’. Y yo digo, ‘Sí, lo hice’, por esa lucha. La gente debió recoger sus bártulos e irse a su casa después de ella».