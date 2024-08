CM Punk: «Estar en backstage en WrestleMania XL…»

Durante la lucha estelar de WrestleMania XL –Cody Rhodes vs. Roman Reigns por el Campeonato Indiscutible de WWE– CM Punk se estuvo divirtiendo en backstage. El «Best in the World» no pudo participar en el evento premium magno –originalmente, estaba planeado que enfrentara a Seth Rollins por el Campeonato Mundial de Peso Completo, el cual «The Visionary» acabaría perdiendo con Drew McIntyre, quien, por culpa del oriundo de Chicago, lo perdería minutos después con Damian Priest– debido a la lesión de la que regresó recientemente.

► CM Punk en WrestleMania XL

«Cody se acercó a mí antes del combate y me dijo: ‘Oye, si esto sale bien para mí, me gustaría que salieras después y fueras parte de la celebración’. Yo le respondí: ‘Claro, está bien’. Así que me quedé en Gorilla (Position, área ubicada detrás de la cortina de entrada, en la parte trasera del escenario, donde las Superestrellas esperan antes de entrar) observando cómo se desarrollaba todo, y fue muy emocionante ver a Cena pasar. Para mí, como intérprete, es fascinante observar lo que hacen los demás antes de salir al escenario«, comparte el veterano en SI Media With Jimmy Traina. «Es como cuando vas a un estadio y ves a un jugador salir del dugout y colocarse en la caja de bateo. ¿Qué hacen para calentar? ¿Usan el peso en el bate? ¿Hacen un swing completo? ¿Qué están haciendo, sabes? Ves a Rock tratando de motivarse y a Cena preparándose (‘The Final Boss’ intentó ayudar a Reigns mientras ‘The Greatest of All Time’ hizo lo propio con Cody). Es fascinante observar todo eso y luego verlos salir y hacerlo. Siempre es una experiencia divertida, y aprendes mucho de esa manera. Aprendes cómo funcionan las cosas detrás del escenario».

