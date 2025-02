CM Punk espera tener un momento con John Cena en el Royal Rumble

La carrera de CM Punk en WWE no se entendería sin la de John Cena, convirtiéndose en el ídolo que es hoy a raíz de la rivalidad que mantuvieron a comienzos de la «PG Era» y que nos dejó además de grandes combates, aquella disruptiva «pipebomb» del «Second City Savior».

Pese a ser sus personajes dos polos opuestos, fuera del «kayfabe» siempre se han tenido sumo respeto y aprecio. Una relación que el tiempo sólo ha reforzado, cuando recientemente, Punk dijo estar muy abierto a formar parte del particular «tour» de retiro de Cena y confesó encontrarse en un momento luchístico similar.

Y hoy, dentro del Royal Rumble varonil, Punk y Cena podrían verse las caras por última vez, pues ambos están anunciados para la contienda. Como así quiere el «Best in the World», según confiesa bajo reciente entrevista concedida a Pat McAfee.

Paso a recordarles el cartel anunciado hasta ahora para Royal Rumble 2025, que, recuerden también, contará con la mejor cobertura de parte de SUPERLUCHAS.

Took some inspiration from my friend @PatMcAfeeShow for #RoyalRumble weekend. This one is my last… let’s punch a ticket to the Main Event of #WrestleMania! https://t.co/pFa5TkGSK0 pic.twitter.com/FvubxNQdoz