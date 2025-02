CM Punk es anunciado para la gira europea de la WWE

CM Punk no ha estado todavía de gira europa con la WWE desde que regresó. Aunque sí luchó en el viejo continente en una ocasión, cuando venció a Drew McIntyre en Bash in Berlin 2024 en Alemania; también lo hizo en Canadá participando en Survivor Series 2024. Pero su visita anterior fue con AEW en el evento de pago por visión All In. Y si hablamos de su compañía actual tenemos que irnos hasta noviembre de 2013, cuando formó parte de varios eventos no televisados en Reino Unido y otras ubicaciones haciendo equipo con Daniel Bryan contra The Wyatt Family o Ryback y Curtis Axel.

► CM Punk, de gira por Europa

En cambio, WWE ya anuncia que CM Punk estará de gira por Europa en marzo:

🚨 @CMPunk is coming to Europe! The Best in the World will be making these stops on The Road to #WrestleMania tour next month: 🔴 Belfast – March 22

🔴 Nottingham – March 23

🔴 Vienna – March 29

🔴 Amsterdam – March 30 🎟️: https://t.co/OXD5jlTe6p pic.twitter.com/GVAhP0NcFe — WWE (@WWE) February 6, 2025

«¡CM Punk llega a Europa!

The Best in the World hará estas paradas en The Road to #WrestleMania el próximo mes:

Belfast – 22 de marzo

Nottingham – 23 de marzo

Viena – 29 de marzo

Ámsterdam – 30 de marzo

WWE.com/events».

