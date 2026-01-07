CM Punk opina sobre el final de Stranger Things

El actual Campeón Mundial de Peso Completo en la WWE, CM Punk, habla de cine y series: próxima película, final de Stranger Things, ser director, vampiros y más.

► En palabras de CM Punk

CM Punk sobre Night Patrol

“Es el tipo de película que cuando era niño probablemente no me habrían dejado ver, pero aun así habría encontrado la forma de hacerlo. Solo con ver el póster ya sabía que era una película que habría alquilado en un videoclub. Tiene ese estilo ochentero, con grano, muy real, rodada en localizaciones reales de Los Ángeles. Soy muy fan del cine de terror y del cine de género porque siempre tienen algo que decir. No interpreto al villano principal, pero sí al segundo al mando, y soy quien hace gran parte del trabajo duro. No es un cameo.”

Cómo consiguió el papel

“El proyecto literalmente cayó en mi regazo. Me pidieron hacer una lectura para el director y, una vez la hice, todo fue muy rápido. Es parecido al wrestling: los directores, como los bookers, ven algo en ti y saben cuándo eres la elección correcta.”

Trabajar con Justin Long

“Trabajar con Justin Long fue increíble. Es como estar en el ring con alguien muy bueno y simplemente aprender viéndolo. No necesitas hacer preguntas, solo observar.”

Diferencias entre el cine y el wrestling

“Un rodaje es mucho más colaborativo que un vestuario de wrestling. En la lucha libre cada uno se centra en su combate, pero en el cine todo el mundo trabaja para contar una sola historia. Normalmente no veo mis combates, pero vi la película y me perdí en la historia, y de repente pensé: ‘Ah, sí, salgo yo’.”

¿Dirigir en el futuro?

“Me han ofrecido dirigir. Y el hecho de que me asuste es exactamente la razón por la que tengo que hacerlo. Probablemente suceda dentro de un año.”

Vampiros y cine de terror

“Probablemente Fright Night sea mi película de vampiros favorita, con The Lost Boys muy cerca. Las historias clásicas de Drácula pueden volverse un poco pesadas. Para mí, Michael Myers es el mejor villano de la historia del terror. John Carpenter prácticamente creó un género.”

Reboots y fandom

“A la gente le encanta enfadarse cuando las cosas no salen como ellos querían. Eso pasa en el wrestling, en Stranger Things, en cualquier fandom. No todo tiene que formar parte de tu personalidad solo porque no te haya gustado. Si Twitter hubiese existido cuando salió El Imperio Contraataca, la reacción habría sido exactamente la misma.”

Stranger Things

“Me gustó mucho el final. Fue poético y muy fiel a Dungeons & Dragons. Me pareció bonito que el final de Eleven quedara abierto.”

El equipo de lucha en el wrestling actual

“Hoy en día cada combate es como un baile de graduación, siempre hay gear nuevo. Antes eso solo pasaba en WrestleMania. Ahora pasa todo el tiempo. Y todo eso lo pagamos nosotros.”