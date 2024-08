CM Punk elogia al elenco actual de WWE

CM Punk regresó a la WWE en Survivor Series 2023 tras mantenerse casi una década alejado de la compañía, y desde entonces ha mantenido una buena actitud, en contraste por la forma en cómo salió de allí en el 2014. Actualmente se encuentra en una rivalidad con Drew McIntyre, pero durante el tiempo en el que estuvo fuera de acción por lesión, se mantuvo activo en televisión, y colaborando en otros roles, como el de presentador, o visitando a NXT para aconsejar a varios talentos de allá.

► CM Punk ve profundidad en el elenco de WWE

Durante una entrevista reciente con «The Masked Man Show», CM Punk dijo que el elenco de la WWE era lo que más disfrutaba de estar de regreso en la empresa. También agregó que cree que los fanáticos de la WWE están sintonizando más de una estrella a la vez, lo que ha ayudado a impulsar el producto y hacer que el cartel preliminar sea tan sustancial como la escena del evento principal, que Punk siente que está repleta de talento.

«Estoy agradecido por la gran cantidad de riquezas que me rodean. No creo que un elenco haya sido tan fuerte como este. Cody Rhodes está arrasando. Jade Cargill está arrasando. Tenemos a Damian Priest en su mejor momento. Me voy a meter en problemas por olvidarme de mencionar a algunas personas en particular».

«El evento principal está repleto de gente y hay tantos segmentos en cada programa de televisión que estás ansioso por esperar y ver qué sucede».

CM Punk anunció que se enfrentará ante Drew McIntyre en una lucha de correas la próxima semana en Bash in Berlin. También se ha confirmado que hará una aparición especial en el debut de WWE NXT en The CW en Rosemont, IL el 1 de octubre, en el estreno del nuevo acuerdo televisivo para dicha marca.