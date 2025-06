CM Punk elogia a Liv Morgan: «Es la MVP»

En el reciente Monday Night Raw, Liv Morgan se enfrentó ante Kairi Sane, pero el combate no duró ni un minuto siquiera, ya que tras recibir una maniobra de rutina de esta última, Morgan tuvo problemas en su aterrizaje y terminó sufriendo una dislocación de hombro, lo que provocó que el árbitro decretara el final del combate mientras el personal médico de la WWE acompañaba a la ex Campeona Mundial tras bastidores.

► CM Punk lamentó la lesión de Liv Morgan

Liv Morgan ha recibido un gran apoyo por parte de sus compañers, colegas y fanáticos en general luego de que se conociera la triste noticia que la dejará aproximadamente seis meses fuera de acción, una vez que concluya su cirugía. Dicho esto, CM Punk se tomó un tiempo durante el panel de «Cold as balls» con Kevin Hart, Punk se tomó un momento para reconocer a la ex Campeona Mundial, hablando del peso emocional que implica su ausencia y recordando cómo ha evolucionado positivamente en su carrera.

«Muchos le agradecen a Liv Morgan, quien creo que se lesionó recientemente. Estaba en racha. Fue como mi MVP del año«.

«Me fijo en gente como Liv Morgan, que probablemente empezó justo después de que me fuera, ¿verdad? Más o menos en 2014. Y solo por el tiempo que he estado cerca de ella y he podido ver su trabajo, la forma en que ha evolucionado este último año, cómo ha salido de su caparazón y se ha convertido en una pequeña trabajadora, me conmueve.

Es decepcionante que se lesionara, pero es parte del proceso, damas y caballeros. Nadie sale vivo de esto. Es simplemente parte del trabajo.»

La lesión de Liv Morgan ya ha sacudido la división femenil de la WWE, y ha obligado a importantes cambios creativos, que incluían combates en Evolution 2 y en SummerSlam, con otras estrellas también implicadas. Ahora WWE tendrá que reestructurar varios planes dentro de la división femenil, y solo resta eseprar que la estrella de RAW tenga una pronta recuperación.