CM Punk: «El regreso de AJ Lee sería más grande que el mío»

Si AJ Lee regresa a WWE (no se espera que pudiera ser en otra compañía) será uno de los grandes momentos del año. ¿Incluso mayor que cuando CM Punk volvió? Eso es decir mucho pero el propio «Best in the World», esposo de la ex luchadora, así lo considera.

► El regreso de AJ Lee

«Ella 100% me supera. Eso es lo divertido de los fans de la lucha libre. Buscan cosas que no necesariamente están allí. Esa es la parte divertida. Todos están hablando de, ‘¿Quién va a ser el evento principal de WrestleMania?’ ‘¿Quién va a entrar en el Royal Rumble?’ ‘¿Quién va a regresar?’ Siempre están buscando grandes regresos en esta época del año. Yo tuve el mío el año pasado, y creo que el de ella sería más grande que el mío.»

Cuando le preguntaron si el deseo de AJ de regresar podría haberse incrementado por su propio regreso, contestó: «Sí, diría que definitivamente lo hizo. Es más una cuestión de carga de trabajo para ella. Ella está muy ocupada. No trato de no hablar de eso, pero también trato de moderar las expectativas de la gente. Si ella termina algunas cosas en las que está trabajando, tiene tiempo y siente que quiere meter un pie nuevamente o saltar de nuevo a la piscina, nos lo hará saber.»

«Ella y yo somos similares en el sentido de que estamos fuera del tiempo. Podrías sacarnos a ambos de donde empezamos y ponernos en cualquier era. Definitivamente creo que ella prosperaría aquí. Ella prosperó en su momento cuando el enfoque no estaba en las mujeres, y esta semana, todos los programas de televisión que tuvimos comenzaron con un combate femenino y terminaron con un combate femenino. No me digas que ella no encajaría allí», comenta Punk a Peter Rosenberg en Cheap Heat.