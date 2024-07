La salida de Vince McMahon ha cambiado notablemente la WWE. Por ejemplo, la «Queen of the Ring» Nia Jax hablaba recientemente del ambiente:

«También siento que muchos de los creativos y nuestros productores son más como, ‘Oye, esto es lo que estamos haciendo, pero asegúrate de darte cuenta, diviértete. Disfruta lo que estás haciendo’. No es como que, ‘Oh Dios mío, hice esto, voy a tener tantas repercusiones cuando vuelva detrás del escenario’. Es más como, ‘Intenta algo. Si no funciona, lo resolveremos. Lo resolveremos más tarde’. Es un tipo diferente de cultura y un tipo diferente de atmósfera, y siento que hay más apoyo y aliento».

Embed from Getty Images

► CM Punk y el adiós de Vince McMahon a WWE

Pongamos otra muestra: es posible que CM Punk no hubiera regresado –el 26 de noviembre de 2023 durante el evento premium Survivor Series– de continuar el ex mandamás en la compañía. El «Best in the World» se lo contó a nuestra compañera Denise Salcedo de Instinct Culture en la San Diego ComicCon:

«No, porque nunca fue algo que yo ansiara hacer. Tuvieron que pasar muchas cosas para que el camino se despejara de alguna manera. Las estrellas tenían que alinearse. Tenía que haber luna llena. Cayeron muchas fichas de dominó para que llegáramos aquí. Nunca hubo un ‘Hombre, realmente me gustaría volver’. El hecho de que Vince (McMahon) ya no esté en el panorama probablemente iluminó el camino. Eso podría haber sido una de las cosas más importantes. Esto va en ambos sentidos, para todos los que quieran hacer un titular sensacionalista. No era yo, no era él, simplemente hay mucha historia ahí. De repente, uno de nosotros queda fuera de la ecuación, y creo que eso cambió muchas cosas».

Embed from Getty Images

Hoy, el oriundo de Chicago está a poco más de una semana de luchar contra Drew McIntyre en SummerSlam:

«Mentalmente, fuerte. Físicamente, al 100%. O al menos, tan al 100% como puedo estar en esta etapa de mi carrera. Me siento bien. Estoy ansioso y listo para ponerme las botas».

¿Piensas que CM Punk ganará en «The Biggest Party of the Summer?

Embed from Getty Images