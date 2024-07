CM Punk: «Eddie Guerrero me dijo…»

Eddie Guerrero es uno de los luchadores favoritos de CM Punk. Nunca ha dejado de demostrarlo. En 2019 recordaba que una vez tuvieron un combate con Rey Mysterio. En 2021 el «Best in the World» reocordaba, al borde del llanto, al «Latino Heat». Ese mismo año el oriundo de Chicago decía que quería transmitir el espíritu del nativo de El Paso en AEW. Y a finales de 2023 volvía a acordarse de la lucha con Guerrero señalando que entonces descubrió varias cosas.

► La sabiduría de Eddie Guerrero

Durante la reciente San Diego Comic-Con, Punk habló nuevamente de Eddie cuando le pidieron que compartiera lecciones que aprendió y consejos que recibió en su carrera:

«Los movimientos no significan nada. Es quién los hace y cuándo los hace lo que importa. Eddie Guerrero. Tenía razón.»

Estas palabras nos llevan a más de 10 años atrás, cuando el luchador veterano compartía ese mismo aprendizaje de la leyenda de la lucha libre profesional:

«Eddie me dio el mejor consejo: No se trata de los movimientos, no se trata de lo que puedes hacer, si no de cuando lo haces. El me enseñó a escuchar al público».

CM Punk fue una de las Superestrellas de la WWE presentes en la reciente convención y como no podía ser de otra forma fue también uno de los nombres más destacados de la misma. Entre otras cosas, por sus interesantes declaraciones sobre volver a besarse con su esposa, AJ Lee, en la televisión, acerca de hacer nuevamente equipo con John Cena en su gira de retiro, con respecto a liderar una facción, sobre su recuerdo favorito de AEW, o que el adiós de Vince McMahon favoreció su regreso a la compañía.

¿Cuál es tu recuerdo favorito de Eddie Guerrero?

