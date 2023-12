CM Punk desvela sus primeras fechas con WWE en 2024

La candencia de CM Punk casi un mes después de conocerse su vuelta a WWE no decae. Pero parece que el otrora Imperio McMahon no quiere saturarnos con el «Best in the World».

Esta semana, por lo pronto, no lo hemos visto en Raw, y continúa la incógnita de si su primer combate televisado será su participación dentro del Royal Rumble varonil del próximo 27 de enero o antes se batirá el cobre contra algún oponente vía USA Network.

Aunque Punk ya tiene combate de estreno bajo su segunda etapa como Superestrella de WWE, si bien sin cámaras de por medio: ante Dominik Mysterio el próximo martes 26, desde el Madison Square Garden de New York (New York, EEUU). Rival con el que repetirá cuatro días después, desde el Kia Forum de Los Angeles (California, EEUU).

► Dos episodios de Raw antes de Royal Rumble

WWE no ha anunciado la siguiente presencia de CM Punk sobre su programación. Sin problemas, pues el propio luchador se encarga de promocionarla a través de Instagram.

Tras sus dos compromisos en modo house show, el regreso televisivo de Punk será en el episodio de Raw del 8 de enero, celebrado desde el Moda Center de Portland (Oregon, EEUU). Seguidamente, habrá que esperar dos semanas para tenerlo de nuevo en Raw, durante la entrega del 22 de enero, con el Smoothie King Center de New Orleans (Louisiana, EEUU) como sede. Última hasta la celebración de Royal Rumble, donde, ya comentado, Punk buscará ganar la batalla de 30 hombres y agenciarse así un boleto que le dé plaza en el estelar de WrestleMania 40. Allí, gane o no el Rumble, parece que le esperará Seth Rollins.