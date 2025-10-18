CM Punk despide a fallecido entrenador Duke Roufus

Se acaba de dar a conocer la noticia del fallecimiento a la edad de 55 años del entrenador de MMA Duke Roufus. Durante su tiempo en UFC, CM Punk fue su alumno.

► Fallece Duke Roufus

Scott Joffe, también maestro en el gimnasio Roufusport, reveló la información en Facebook:

«Hoy, la familia Roufusport y el mundo de las artes marciales quedaron conmocionados por la desgarradora noticia de que Duke Roufus, reconocido entrenador de MMA, fundador y emblema de Roufusport MMA Academy, falleció pacíficamente mientras dormía.

Duke fue mucho más que un célebre entrenador y campeón de kickboxing: fue mentor, innovador, padre y amigo, cuya influencia transformó el panorama de las artes marciales mixtas.

Su conocimiento, carisma y pasión inspiraron a innumerables peleadores a alcanzar alturas que jamás imaginaron posibles. Desde campeones mundiales hasta estudiantes en su primer día, todos los que cruzaron su camino sintieron su genuino interés y su inquebrantable fe en su potencial.

Su partida deja un vacío irremplazable en el deporte y en los corazones de todos los que lo conocieron.

Aunque el dolor es profundo, Roufusport MMA Academy continuará adelante, impulsada por la filosofía perdurable de Duke y su compromiso con la excelencia.

La cultura que construyó —basada en el respeto, el trabajo duro y el sentido de familia— vivirá a través de los peleadores, entrenadores y estudiantes que con orgullo llevan su antorcha.

Su legado resonará en cada golpe, cada lección y cada victoria que lleve el nombre de Roufusport.

Campeones. Hoy. Mañana. Siempre.

Mi fantástico socio durante 29 años…«.

El hoy luchador de la WWE rinde tributo a Roufus tanto en sus Instagram Stories como en esta publicación:

«Caminando por Japón tratando de procesar las noticias. Llevará un tiempo. Me hiciste una mejor persona, entrenador«.

