CM Punk: «deprimido» por un «gran plan» cancelado

CM Punk está probablemente en su mejor momento desde que regresó a la WWE en 2023 ya que desafiará a Gunther por el Campeonato Mundial de Peso Completo en SummerSlam 2025.

Pero también ha habido situaciones malas y en su reciente aparición en Wide World of Sports el «Mejor en el Mundo» descubre una de ellas de cuando estuvo lesionado en 2024:

“He descubierto que soy mucho más fuerte de lo que pensaba que era, y eso que ya me consideraba bastante fuerte. Para mí, eso es la vida. Es la frase más cursi que uno puede decir, pero es verdad: no se trata de cuántas veces te derriban, sino de cuántas veces te levantas. Incluso en el último año, ha habido momentos en los que fácilmente podría haberme rendido y decir: ‘Está bien, creo que ya tuve una buena carrera’. Y ni siquiera se trata del legado. Para mí, el legado es hacer que los que te rodean sean mejores, y así es como quiero que me recuerden. Así que, todo lo que venga ahora es como puntos extra. Creo que he tenido una carrera bastante buena hasta ahora, pero eso no significa que tenga que colgar las botas, cuando de verdad, todos los días, la estoy pasando increíble, tengo ganas de ir a trabajar y de estar con todos, delante y detrás de cámaras.”

“Toco madera (espera estar en Crown Jewel en Australia). A estas alturas, todo es una segunda oportunidad. Volví a WWE y me lesioné casi de inmediato, y recuerdo que me sentí muy deprimido camino a Perth, porque no podía ir. Estaba lesionado, teníamos grandes planes. Ya sabes, los mejores planes de ratones y hombres, se hacen trizas. Y estaba muy decepcionado porque me emocionaba ir a Australia. Pero ahora, tenemos esa posibilidad otra vez en octubre. Esta vez sí podré hacerlo. También me perdí París la última vez y eso viene también, así que toco madera para que todo se mantenga en su lugar y estoy muy entusiasmado por los próximos meses. Me verán en Australia y no puedo esperar.”