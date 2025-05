CM Punk deja un mensaje a Cora Jade tras su salida de WWE

Una nueva ola de despidos sacudió a WWE este viernes 2 de mayo, afectando tanto al elenco principal como a la marca de desarrollo NXT, destacándose nombres como Braun Strowman y Dakota Kai. En el caso de NXT, luchadores como Cora Jade, Eddy Thorpe y Oro Mensah también conocieron de su salida, y ahora el listado de estrellas que dejan la WWE ascendió a un total de quince.

► Cora Jade se despide y está ansiosa por su futuro

Tras su despido de la WWE, y luego de cambiar su nombre a Elayna Black, Cora Jade recurrió a su cuenta de Instagram para hablar sobre su salida e insinuó que regresaría a la lucha libre profesional en tan solo 30 días. Su publicación también generó muchas reacciones de sus antiguos colegas, siendo una de las más importantes la de CM Punk, quien siempre ha sido un mentor para ella y Roxanne Pérez, dejándole un corto pero emotivo mensaje.

«Perseguidora de sueños. Conviértela en oro».

Actualmente, Cora Jade se encuentra bajo una cláusula de no competencia de 30 días, por lo que podría regresar al ring a principios del mes de junio, y aunque su tiempo en la WWE terminó antes de lo esperado, la ex WWE se mantiene positiva y mira hacia el futuro, y probablemente no le faltarán oportunidades; no obstante, necesita mantenerse alejada de las lesiones, que evidentemente afectaron su carrera en la WWE, donde jamás pudo conseguir un título a nivel individual.

Cora Jade luchó por última vez en WWE en el reciente NXT Stand and Deliver, donde hizo equipo con Roxanne Pérez en el Pre Show, aunque terminó siendo abandonada por esta a mitad de combate.