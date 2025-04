CM Punk + Dave Bautista = ¿Comedia romántica inesperada?

Dejando a un lado su carrera en la WWE, CM Punk ofrece detalles de qué sigue para él como actor en Hollywood durante una reciente entrevista con el popular medio Deadline, la cual estuvo centrada en la experiencia del «Best in the World» en WrestleMania 41, aunque también hubo momentos para hablar de películas y series. Es interesante comentar que en el perfil del luchador en IMDB vemos que tiene en producicción la película Night Patrol, en la que comparte elenco con Justin Long o Dermot Mulroney, y en posproducción la serie Revival, en la que también participan Steven Ogg o Melanie Scrofano.

Estamos tratando de solicitar a Netflix que haga una tercera temporada de Heels . Tengo dos proyectos próximamente que me entusiasman mucho . Uno es la serie de televisión Revival que se emitirá en Syfy, y una película muy, muy divertida llamada Night Patrol, escrita y dirigida por Ryan Prows. No quiero revelar demasiado, pero es patrulla nocturna, LAPD, Bloods, Crips, vampiros».

« Es mucho más fácil ahora . Era más difícil antes porque la lucha libre era la mayor parte de lo que hacía y no me permitían hacer otras cosas. Tengo relaciones preexistentes y proyectos en los que trabajo que están incluidos en mi contrato. Normalmente hago Monday Night Raw en vivo en Netflix todas las semanas. Pero si necesito ausentarme durante dos semanas para filmar una película independiente, siempre puedo hacerlo.

«No te lo voy a decir. [Ríe] Es una película de terror totalmente retro, divertida y de la vieja escuela . Tengo muchas ganas de que mis fans la vean; por mucho que me guste, sé que a ellos también les encantará».

Según el citado medio, sí, CM Punk va a interpretar a un vampiro.

«Me encantaría hacer eso. Dave Bautista y yo estamos intentando hacer una comedia romántica, quizá no juntos, pero es una carrera. Él tiene muchas ganas de hacerla, y yo también. Dave y yo somos dos idiotas emocionales. Romperíamos ese género, te lo aseguro, él sobre todo. Me muero por trabajar con él. ¿Y si tuviéramos una relación romántica? ¿Quién no pagaría por ver eso?».