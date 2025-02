CM Punk hizo su sorprendente regreso a la WWE en Survivor Series 2023 y desde entonces ha estado acaparando los titulares en la compañía, e incluso luchando contra las mejores estrellas como Seth Rollins y Drew McIntyre, teniendo con este último la mejor rivalidad del 2024. No obstante, también se da tiempo para trabajar con luchadores más jóvenes como Dominik Mysterio (siendo su primer oponente tras volver), y aconsejar a las estrellas emergentes de NXT cuando los visita.

► CM Punk se ve como un mentor para los jóvenes

Durante una entrevista en exclusiva con Jackie Redmond, CM Punk se sinceró sobre su enfoque de mentoría en la WWE, dejando en claro que no está aquí para acaparar la atención, sino que quiere a alguien lo suficientemente hambriento como para quitársela y que lo obligue a salir del juego.

«El aire en el que opero es bastante raro. Obviamente, los muchachos contra los que compito no me piden consejo. No les importa lo que pienso, pero hay otras personas a las que tal vez sí. Hay otras personas que tal vez pregunten porque piensan que políticamente es lo más inteligente. Mi tiempo lo utilicé aquí de manera bastante abierta. Estoy aquí para ayudar a la gente. El aspecto egoísta de esto es que podría hablar con un atleta de pista y campo de 20 años de NXT y estoy buscando algo que pueda aprender. Es una calle de doble sentido”.

“No me gusta hablar de mí mismo porque termino diciendo estas cosas alocadamente, lo que siento, son cosas egoístas como que estoy cansado de fingir que la mitad del vestuario no compró un par de botas porque vieron a CM Punk luchar. También creo que es una responsabilidad muy poderosa no ser tratado de la manera en que algunos veteranos a los que admiraba tal vez me trataron. Es como un comportamiento aprendido. Oh, me trataron de esta manera y ahora voy a tratar a la próxima generación de esta manera. Yo hago exactamente lo contrario y trato de acabar con eso de una vez. Me trataron así porque tal vez tenían miedo de que yo subiera y tomara su lugar”.

“Quiero a alguien que tenga esa hambre. Quiero a alguien que tome mi lugar. Los viejos leones no mueren de viejos. Mueren por los leones jóvenes. Al final, así es como creo que se escribe el libro de CM Punk y el capítulo final. Simplemente no he visto a nadie lo suficientemente hombre como para hacerlo todavía”.

El pasado fin de semana, CM Punk no pudo salir victorioso en el Royal Rumble, puesto que fue eliminado por Logan Paul ¿Qué será lo que sigue para The Best in the World?