CM Punk da su punto de vista sobre el retiro de AJ Styles

AJ Styles se despidió, al menos en la WWE, en el Royal Rumble, cuando se desmayó en medio del ring tras la llave dormilona de «El Asesino de Carreras» Gunther, tras resistir por más de 25 minutos. Luego de eso, agradeció a los fanáticos, y a pesar de que inicialmente se había quitado los guantes, se los volvió a poner, confundiendo a los fanáticos en torno a que si se retiraba definitivamente del ring, o solo de la WWE.

► AJ Styles se despide de WWE

Días después del Royal Rumble, siguen circulando rumores sobre el futuro de AJ Styles, e incluso el comentarista de la WWE Pat McAfee le dijo a CM Punk en la reciente edición de su programa «The Pat McAfee Show» que estaba confundido después de que Styles se volviera a poner los guantes, aunque inicialmente parecía que los dejaría en el ring. En su respuesta, el Campeón Mundial de Peso completo dio un poco de esperanza a los fans de Styles, aunque no reveló lo que sabía.

«Quién sabe. No lo sé. Sé lo que me dijo tras bambalinas, que no es asunto de nadie más. Oye, si alguna vez hacemos una WrestleMania en Atlanta y necesitamos que el rudo Allen Jones regrese y haga una pelea callejera, es como Bruno Sammartino contra el ‘Macho Man’ Randy Savage, a finales de los 80, ¡sí, adelante!»

AJ Styles oficializó el año pasado que 2026 sería su último año como luchador, y Paul «Triple H» Levesque dijo en el programa posterior al Rumble que Styles dejó claro que había terminado con su carrara en el ring después del combate contra Gunther; sin embargo, muchos fans creen que podría terminar en TNA, o posiblemente incluso en AEW. Habrá que ver qué es lo que sucederá con el «Phenomenal One» en las siguientes semanas.