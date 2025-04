Con todo dicho y hecho, habiendo pasado 10 días desde el evento, CM Punk relata su experiencia en WrestleMania 41: antes, después, durante, los fanáticos… Todo ello en una reciente entrevista con nuestros compañeros de Deadline.

► Antes de salir a escena

«La mejor manera de describirlo es que es como un sueño porque lo recuerdo, sé que estuve allí anoche. Recuerdo bajar por la rampa y ver a Living Colour tocando mi música, pero no se oye nada, y todo está un poco borroso. Todo es ruidoso, y hay como un ruido blanco detrás de ti. Es etéreo. Soñé con hacer esto desde pequeño, y el momento llegó, y estaba haciendo todo lo posible por vivirlo. Es como si todo ocurriera a la velocidad de la luz, pero intento ralentizarlo. Es toda una experiencia. Antes de encender el interruptor y estar solo entre bastidores, intento meditar un poco. Pero en cuanto me ves en cámara, es hora de empezar».

► Después de abandonar el show

«Soy completamente introvertido, y creo que muchos de mis compañeros también. Todos se sorprenden, o me dicen que no lo soy, pero me conozco. Por cada hora que paso con gente, necesito dos horas a solas. Así que cuando tienes un momento íntimo con 61.000 personas, vivo para esos momentos, pero necesito encontrar el equilibrio y relajarme después. Por eso, cuando me invitan a sitios geniales a comer y cosas así, la verdad es que es lo último que quieres hacer después. Volví al hotel con cuatro o cinco amigos, pedimos todo del servicio de habitaciones y nos sentamos a la mesa a charlar como familia. Así es como me relajo de tanta adrenalina». «Pedí un trozo de pastel de chocolate y medio litro de helado, y estaba delicioso. Fue mi noche. Fue perfecta, todo lo que necesitaba ser antes, durante y después. Voy a vivir el momento por un tiempo, pero tengo la vista puesta en WrestleMania el año que viene. Anoche fue la primera de muchas, digámoslo así».

► Los encuentros con los fans

«Sí, estoy a punto de firmar autógrafos y tomarme fotos durante una hora. La gente me oirá decir: «Es agotador», y lo tomarán como algo negativo. Pero es que estás compartiendo estos momentos íntimos con la gente, y quieres darles a cada uno su momento individual. No quiero que sea una cadena de montaje donde mis fans pasen y digan: «Hola, foto». Quiero saludarlos y preguntarles cómo se llaman. Intento que ese momento sea especial porque pagan para verme, tomarme una foto o conseguir mi autógrafo. Es mucho dar, dar, dar, dar, y es agotador en ese sentido, pero también me encanta. Conoces a tanta gente de todo el mundo que quiere contarme sus historias, cómo crecieron viéndome y que soy su favorito. Es mucha interacción humana, y definitivamente necesito sentarme en una habitación a solas un rato después».

► El combate contra Roman Reigns y Seth Rollins

«Tengo muchísima confianza en mí mismo y en mis habilidades. De ahí viene eso de ser «el mejor del mundo», así que opero a ese nivel. Y mi pensamiento es: «Voy a demostrarles a estos dos imbéciles que soy el mejor del mundo». Así es como afronto el combate». «Creo que es algo que la gente no ha visto mucho (a él contra Reigns). Nos han visto a Seth y a mí, a Roman y a Seth. Así que la nueva capa de pintura es Roman y yo enfrentándonos. Él ha estado en la cima desde que me fui, así que una parte de mí quería demostrarle: «Sí, estás en la cima, porque yo no estaba aquí. Ahora he vuelto, y pertenezco exactamente donde estaba cuando me fui, exactamente donde has estado durante los últimos 10 años«. «Muy buena pregunta (qué le dolió más, un silletazo o la traición de Paul Heyman). Heyman me ha traicionado antes. Somos amigos desde hace mucho tiempo, y los amigos se pelean. Como me traicionó antes, sabe cómo termina esto. Sabe que también le espera una recompensa. La traición y el dolor mental, creo, son peores que el físico. Casi desearía que hubiera hecho todo eso y se hubiera quedado con Roman, porque estar con Seth fue el verdadero dolor. ¿Pero sabes qué? Seth lo necesita«.

