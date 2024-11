Aunque años atrás Roman Reigns hiciera ciertos comentarios un tanto controversiales sobre CM Punk, cuando la relación entre el chicagüense y WWE continuaba rota, estos ex campeones mundiales se guardan enorme respeto.

En 2021, por ejemplo, poco antes de unirse a AEW y jactarse de haber rechazado una oferta de WWE, Punk dejó, sin necesidad alguna, un enorme elogio hacia Reigns ante los micrófonos del podcast Wrestling Perspective, considerándolo el «pack» completo y lo mejor del entonces todavía Imperio McMahon.

Curiosamente, nada más regresar a WWE el pasado noviembre, Sports Illustrated publicó que el primer rival de peso de Punk en su nueva etapa, tras Seth Rollins, sería Reigns. Sin embargo, debemos seguir remontándonos a 2014 para encontrar el único duelo protagonizado por el «Best in the World» y «The Tribal Chief».

Con todos los asuntos familiares que tiene encima Reigns, de cara a Survivor Series: Wargames 2024 y seguramente más allá, de cara a WrestleMania 41, un enfrentamiento contra Punk luce todavía bastante difuso.

Pero bajo reciente entrevista concedida a Peter Rosenberg, Punk, preguntado por rivales que querría agenciarse, sugiere que Reigns será cuestión de tiempo.

«Hay tipos que… Me lo replanteo varias veces, en base al calendario. En base al hecho de que ya no tengo 30 años. Así, que cuando me preguntas con quién me gustaría meterme en el ring, pienso, oh, la lista es bastante extensa. Tú sabes, creo que Chad Gable está en lo más alto de esa lista; creo que Bronson Reed está en lo más alto de la lista; [Ludwig] Kaiser, es alguien en quien me veo, sería divertido; Gunther… Tú sabes, egoístamente, hablo de tipos con los que me gustaría luchar en house shows. Pero si hablas de dinero, tú sabes, si hablas de luchas que sean cabeza de cartel, ¿qué combate verías estelarizando un PPV? Eso es lo que me entusiasma. Pienso que cuando Roman Reigns y yo nos enfrentemos en televisión, será un momentazo».