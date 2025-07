CM Punk: “Convierte esa mier** en oro”

Este próximo sábado 2 de agosto CM Punk va a desafiar a Gunther por el Campeonato Mundial de Peso Completo en la segunda noche de SummerSlam.

Tanto si gana como si no lo hace, el veterano va a salir reforzado. Atendamos a sus recientes declaraciones sobre su presente en la WWE en Allenownz Wrasslin:

«Significa mucho para mí que el equipo creativo me tenga confianza. Creo que desde fuera es fácil verlo así. Claro, suena genial. ‘Vas a ganar y vas a vencer a todos’, pero estoy en un punto de mi carrera en el que creo que hay más historia por contar, y hay más profundidad en una derrota. Hay más profundidad en reponerse de algo».

«Me rompí el tríceps cuando recién volví aquí. Durante ocho minutos me sentí muy mal por mí mismo, pensé: ‘Esto es lo peor que me ha pasado’, y luego lo vi como una oportunidad. ‘Está bien, así te sientes. Esto es lo peor que te ha pasado.’ Convierte eso en lo mejor que te ha pasado, ¿verdad? Convierte esa mier*** en oro. Lo hice, y así es como lidero con el ejemplo. Así es como uso mis experiencias de vida para hablar con alguien que, por ejemplo, se ha lesionado por primera vez. Puedo acercarme y decirle: ‘Oye, sé lo que se siente, y te digo que no es el fin del mundo’. Ellos pueden mirarme y confiar en que lo que digo es verdad, porque lo han visto.”