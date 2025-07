CM Punk, contrariado por WWE: Unreal

Este próximo 29 de julio, WWE realizará algo totalmente inesperado: levantará el telón y permitirá, hasta cierto punto, que los fans de WWE descubran la magia de la lucha libre profesional. Cómo se eligen a los luchadores a los que se les dará un impulso, los que ganarán, cómo se coordinan las luchas, los segmentos, las promos y mucho más. Sin duda alguna, es un programa que ha dado mucho de qué hablar aun sin estrenarse y está lleno de polémica.

Pues bien, hasta CM Punk se refirió al tema y dijo que aunque no es cosa de él, y no está en contra de WWE: Unreal, preferiría que el show no se mostrara a los fans en Netflix dado que la mentalidad que le inculcaron es la de toda la vida y hasta hace muy poco: proteger siempre los secretos del negocio. Estas fueron sus palabras:

► CM Punk no está tan feliz por el lanzamiento de WWE : Unreal

«Probablemente, soy la persona equivocada para estar en este show tratando de hablar bien de él. No es que esté totalmente en contra, pero en toda mi carrera en la lucha libre profesional, desde que uno empieza y te forman con la vieja escuela, te enseñan a proteger el negocio. Siempre ha sido así. Desde los años veinte o treinta, todo el mundo sabía que la lucha libre era predeterminada. Hablan como si no lo supieran, y que en los ochenta simplemente lo expusimos por completo, y ahora estamos exponiendo el negocio. Si vives debajo de una piedra, tal vez no lo sepas, pero la mayoría de la gente sí lo sabe.

«Lo que va a hacer este show es mostrarnos detrás del escenario en nuestro entorno, interactuando entre nosotros, y eso es realmente para los fans. Lo ves todo el tiempo con programas de fútbol americano como ‘Hard Knocks’, que es uno de los grandes. Estás en la sala, viendo los equipos especiales, las estrategias, las relaciones entre entrenadores, jugadores y sus familias. Es más o menos lo que estamos haciendo nosotros. De cierta forma estamos siguiendo ese camino. Pero es algo muy extraño, al menos para mí, porque siempre me enseñaron que hay que proteger el negocio, que no se deja entrar a los de afuera».