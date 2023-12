Vince Russo avisaba a finales de 2022 de que WWE necesita a CM Punk. «Necesitar» no es la palabra pues en realidad no es así. De hecho, lo que han demostrado desde 2014 es precisamente eso. Ni para bien ni para mal. Pero no, no necesitan al luchador. Dicho esto, continuemos con el exescritor de la compañía pero hablando ahora del retorno del Best in the World. En un primer momento, publicó lo siguiente en redes sociales:

«Solo se puede IMAGINAR cuánto pagó Tony Khan a CM Punk por tan poco tiempo. Desconcertante».

«También diré esto: es muy, muy difícil seguir tus propias reglas durante 10 años y luego volver y seguir las de otra persona. Sé que yo no podría hacer eso».

► CM Punk, «demasiado complaciente»

Aquello era sobre el regreso en sí mismo, en cambio, ahora miramos a la promo de bienvenida que CM Punk pronunció en WWE RAW esta semana, durante la cual dijo que finalmente está de vuelta en casa, en el sitio al que pertenece. Acerca de ello habla Vince Russo en Wrestle Binge, criticando que el veterano de las cuerdas fue demasiado complaciente. Considera que no debería haber mostrado tanto cariño a los fanáticos.

«Simplemente hubo demasiado halago y estuvo besando demasiado el trasero de los fanáticos. Te despidieron en el día de tu boda, ¿en serio? ¿Eso es hogar? ¿Quieres volver a eso?

«Ese debería haber sido el discurso, no estoy aquí para hacer amigos, estoy aquí para ganar dinero, y el discurso debería haber sido: ‘¿Creen que olvidé que me despidieron en el día de mi boda?’ Ese debería haber sido el discurso, hermano.»

En realidad, curiosamente, CM Punk dijo esa misma frase cuando dejó el micrófono, no pudieron oírla quienes estaban en la arena pero sí quienes estaban en casa viendo el show. Miró a la cámara y dijo: «No estoy aquí para hacer amigos, estoy aquí para hacer dinero».

“I’m not here to make friends, I’m here to make money.” – CM Punk pic.twitter.com/hoGUuqKbFn — TheHardestPartOfTheRing (@THEhardest_pod) November 28, 2023