CM Punk clasifica a Elimination Chamber derrotando a Sami Zaynn

El camino a WrestleMania tiene una parada previa: Elimination Chamber, donde el ganador obtendrá una oportunidad por uno de los campeonatos de WWE. Varios luchadores están buscando superar este reto.

Para ello, se están realizando varios combates clasificatorios, en los que los luchadores intentarán ganar un lugar en la Cámara de Eliminación. El primer enfrentamiento fue entre CM Punk y Sami Zayn, ambos favoritos de la afición.

Cabe destacar que, antes de este combate, Seth Rollins brindó palabras de aliento a Sami, asegurando que él merece estar en el enfrentamiento y no Punk, quien incluso lo ha menospreciado.

estas palabras tuvieron eco, pues desde el primer momento Sami se lanzó con todo, poniendo en peligro a Punk, quien tampoco se iba a rendir, pues está buscando tener un evento estelar en WrestleMania.

Ambos gladiadores dejaron todo en el ring, dado y resistiendo ataques para intentar acabar con su rival, pero sin lograrlo, pues nadie estaba dispuesto a dejar todo.

El duelo parecía terminar, cuando Punk conectó varios rodillazos y esquivar una patada de Sami, Punk por poco consigue un GTS, pero con un paquetito Sami reaccionó. Luego Zayn volvió a esquivar un GTS, le acomodó un explorer pero al intentar una patada a la cara de su rival, finalmente recibió el GTS, con lo cual CM Punk se llevó la victoria.

CM Punk se une a John Cena en Elimination Chamber, quien fue el primer clasificado, pues fue puesto en este lugar por su trayectoria.

Tras finalizar el encuentro, Kevin Owens apareció para atacar a Sami Zayn, resentido por no recibir su ayuda en la lucha de escaleras ante Cody Rhodes.

HOLY SHITTTTTTTTTTTTTTTTTTT

KEVIN OWENS WITH THE PACKAGE PILEDRIVER TO SAMI ZAYN 🤯#WWERaw pic.twitter.com/Abh2MHpB8r

— TribaI Wrestling (@TribalMegastar) February 4, 2025