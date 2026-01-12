CM Punk defenderá el Campeonato Mundial de Peso Completo ante Finn Bálor

Después de vencer a Bron Breakker, CM Punk ya tiene nuevo rival, se trata de Finn Bálor, quien buscará coronarse en su casa, Irlanda, la próxima semana.

CM Punk apareció ante una ovación total para dirigirse a la afición como Campeón Mundial Peso Pesado, dejando claro que su objetivo es mantenerse en la cima el mayor tiempo posible. Con WrestleMania en el horizonte, el monarca señaló que los retos apenas comienzan y que está listo para enfrentar a quien se atreva a dar el siguiente paso.

El reto no tardó en llegar, ya que Finn Bálor interrumpió el segmento para encarar directamente al campeón. El irlandés dejó claro que no piensa esperar a eventos como Royal Rumble o Elimination Chamber y que quiere una oportunidad inmediata por el título máximo. Aunque Punk cuestionó la versión reciente de Bálor, aceptó el desafío con la condición de ver su mejor versión sobre el ring.

► Combate titular confirmado para Irlanda

Bálor reveló que la lucha no se realizará esa misma noche, sino en un escenario muy especial: Raw desde Irlanda el próximo 19 de enero. El integrante de The Judgment Day aseguró que contará con el respaldo de su gente y prometió que WWE coronará a un nuevo campeón mundial. Por su parte, Punk respondió con confianza, afirmando que viajará a Belfast para salir exactamente igual que como llegó: con el campeonato en su poder.

De esta manera, WWE confirmó oficialmente el combate entre CM Punk y Finn Bálor por el Campeonato Mundial Peso Pesado, un duelo de alto calibre que marcará el inicio del camino rumbo a WrestleMania y que tendrá un ambiente especial al celebrarse en la tierra natal del retador.