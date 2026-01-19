CM Punk retiene el Campeonato Mundial Completo ante Finn Bálor

CM Punk expuso el Campeonato Mundial Completo ante Finn Bálor en un duelo que había llamado la atención por ser un duelo en Reino Unido, más concretamente Irlanda del Norte, muy cerca del lugar de nacimiento del integrante de The Judgment Day.

El campeón fue el primero en tomar ventaja con castigos directos, enviando a Bálor a ringside y castigándolo con fuertes ataques obligando al retador a gastar energía para escapar.

Finn Bálor logró cambiar el rumbo tras resistir la presión del campeón y responder con ataques certeros, destacando un intercambio intenso que culminó con una patada tipo chilena que dejó a ambos tendidos en la lona. A partir de ese momento, el combate se volvió de golpes y fuerza.

Bálor estuvo cerca de la victoria tras conectar dos shotgun dropkicks y un Coup de Grace, pero CM Punk resistió la cuenta. El campeón respondió con un GTS que tampoco fue suficiente para definir el combate, llevando el enfrentamiento a su punto más alto.

► Momentos claves

La resistencia de CM Punk tras el Coup de Grace fue decisiva, al igual que su capacidad para sorprender a Bálor en el forcejeo final. El segundo y definitivo GTS terminó por inclinar la balanza, asegurando la retención del campeonato.

► ¿Qué pasará ahora?

Tras el combate, CM Punk ofreció la mano a Finn Bálor y ambos se fundieron en un abrazo en señal de respeto, cerrando el episodio con deportividad. Punk continúa como campeón, mientras queda la incógnita sobre si Bálor volverá a estar en la órbita del título tras una actuación que lo dejó muy bien posicionado.