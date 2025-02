¿CM Punk cambió? The Undertaker lo revela

Royal Rumble 2014 marcó el último combate de CM Punk en un ring de la WWE, hasta que se volvió a calzar las botas y compitió en el Royal Rumble de 2024.

Una década después, se esperaría que su comportamiento cambiara.

Pues bien.

The Undertaker, tiene algo para decir al respecto.

Lo anterior en la entrevista que concedió a Busted Open Radio, de la cual subieron un extracto de clip titulado: «The Undertaker Reveals His FUNNIEST MEMORIES with WWE | Busted Open».

Una parte de esta entrevista la habíamos citado con anterioridad, ahora citaremos más a profundidad.

Bubba Ray Dudley arrancó con el tema así.

Y cito.

«Uno de los tipos que estará en la Elimination Chamber y que tiene la misma oportunidad que cualquiera de ganar es CM Punk. Y obviamente conocemos las historias, bla bla bla, la historia de WrestleMania, se fue, bla bla bla, tomó su bate, su balón y se fue a casa. Lo que quiero preguntarte es qué has visto de Punk recientemente , no necesariamente en el ring, porque creo que podemos estar de acuerdo en que ha estado haciendo un gran trabajo en el ring «.

A lo que Undertaker respondió.

«Sí, oh, absolutamente, eso nunca ha sido un problema «.

Dudley preparo así el terreno para la charla.

«El problema ha sido tras bastidores, sí, pero todos necesitamos madurar en el negocio. Estoy seguro de que en algún momento tú necesitaste madurar, yo sé que yo necesitaba madurar. Aprendí más de ti fuera del ring que dentro del ring, y no lo digo como una crítica, te estoy elogiando. Eso me ayudó a madurar en el negocio. Creo que Punk ha madurado. ¿Ves esa madurez en él? Y si es así, ¿Qué has visto que te haga creerlo?«.