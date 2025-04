CM Punk vs. Roman Reigns vs. Seth Rollins será la lucha estelar de la Noche 1 de WrestleMania 41. La Noche 2, la cerrarán Cody Rhodes y John Cena.

Pero el sábado tendría otro broche de oro si dependiera de Punk: IYO SKY vs. Rhea Ripley vs. Bianca Belair. Así lo dice el «Best in the World» en Masked Man Show with David Shoemaker and Kazeem Famuyide:

«La gente constantemente escoge cosas que he dicho; lo hacen con todo el mundo. ‘Oh, dijiste esto hace 15 años.’ Sí, lo dije en ese momento, lo pensé en ese momento, pero 15 años después, el contexto ya no está y ciertas cosas cambian, y no necesariamente se aplican. Yo soy muy de ‘combate por el título en el evento principal.’ Ahí está la frase que todos esos malditos perdedores van a robar y poner en sus Twitter. Si dependiera de mí, créanlo o no, Rhea, Bianca e IYO serían el evento principal. No estoy diciendo en qué noche. Puedo decirles que si yo estuviera en el lugar de Triple H, me inclinaría hacia eso.

Mi razón para eso es, ¿cuándo IYO volverá a tener otra oportunidad? Bianca ya lo ha hecho. Sería genial si pudiera hacerlo de nuevo. Rhea no lo ha hecho. Miras a las personas que dicen ‘evento principal de WrestleMania’, Rhea Ripley está en la cima de la lista. Yo casi lo veo más como, esa mentalidad que tengo, es una desventaja como booker, porque tal vez no estoy poniendo los negocios antes que mis sentimientos. Estoy poniendo mis sentimientos antes que los negocios. Creo que las tres son súper talentosas. Sé que van a robarse el show.

Quiero ver a mis amigos y colegas lograr cosas. No me importa tanto si las logro yo. Sé lo que se siente tener ese chip en el hombro y pensar, ‘Este es mi año, ¿verdad?’ He hecho cosas durante 11.5 meses, y luego alguien llega y dice, ‘No.’ Eso pasa año tras año y llega a ser un poco mucho. Aquí estoy, discutiendo contra mí mismo. Es gracioso cómo funciona la vida. Nunca pensé que diría todo eso hace diez años. También creo que es algo indicativo de nuestro vestuario y la vergüenza de riqueza que tenemos en cuanto a talento, que tantas personas diferentes podrían ser el evento principal. Bianca, Jey, Cody, obviamente. Nadie me va a decir que John Cena no debería ser el evento principal en su última Mania. Manténganse vigilantes, chicos. Trabajen duro y si está destinado a suceder, sucederá, y yo obviamente soy una prueba viviente de eso.»