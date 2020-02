CM Punk cambia de look y sorprende a todos sus seguidores

En las últimas horas estuvimos hablando de nuevo de CM Punk y su posible regreso a la lucha libre para retomar su carrera en los encordados con sus propias declaraciones al respecto; en concreto, sobre si podría luchar en AEW dado que está trabajando en WWE Backstage.

Y también lo mencionamos por la referencia que se le hizo en el Super ShowDown 2020 de WWE, cuando Michael Cole recordó la etapa que tuvo con Kofi Kingston como Campeones Mundiales de Parejas. A pesar de la mención, no ha habido un acercamiento de ambas partes.

► CM Punk cambia de look

Ahora volvemos a hablar de Punk pero la única relación que tiene esta vez con la lucha libre es por su aparición en una tienda de Pro Wrestling Tees en Chicago. Estuvo charlando con los fanáticos, firmando algunos autógrafos y también tomándose fotos. No habrá sido la única pero una fanática que tuvo la oportunidad de guardar en una imagen su encuentro con el ex luchador lo publicó en redes sociales. Esto pasa habitualmente y no suele llamar la atención. Pero en este caso lo hace porque hemos visto que el también analista de FOX y actor luce ahora un gran bigote que ha sorprendido a todos.

Lo que no sabemos es si ha decidido cambiar de aspecto o si tiene que ver con un futuro proyecto como actor. Por lo que sabemos, ahora mismo no está preparando nada. Al menos de acuerdo al website especializado IMDB. Pero podría ser el motivo puesto que el año pasado se centró bastante en esta carrera, estrenando dos películas, y podría estar iniciando una nueva producción, de cine y televisión, para 2020 o 2021. Por ahora, solo podemos decir que los fanáticos se han sorprendido y están comentando el nuevo look de Punk.