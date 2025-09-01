CM Punk aumenta los rumores de regreso de AJ Lee a WWE

WWE Raw 01 septiembre 2025 Becky Lynch Campeona Intercontinental WWE CM Punk

Los rumores de que AJ Lee vuelve al ring de WWE aumentan, luego de los últimos acontecimientos en Clash in Paris y el más reciente episodio de Monday Night RAW.

La ex-Campeona de Divas, retirada desde 2015, ha vuelto a ser tema de conversación debido a la creciente rivalidad entre su esposo, CM Punk, y la pareja conformada por Becky Lynch y Seth Rollins, actual Campeón Mundial Peso Pesado.

Durante Clash in Paris, Rollins defendió su título en un combate Fatal 4-Way contra Punk, Jey Uso y LA Knight. La situación se volvió tensa cuando Becky Lynch, bajo una máscara, atacó a Punk con un golpe bajo, permitiendo que Rollins asegurara la victoria con un pisotón sobre una silla. Este episodio generó especulaciones sobre un posible regreso de AJ Lee para equilibrar la balanza en la disputa entre estas figuras emblemáticas.

WWE Raw 01 septiembre 2025 Seth Rollins Campeón Mundial de Peso Completo WWE
¿CM Punk tendrá ayuda de AJ Lee?

La tensión continuó en RAW, cuando Punk intentó confrontar a Rollins, pero fue Lynch quien lo recibió con una bofetada que dejó al público sorprendido. Este enfrentamiento no solo intensificó la rivalidad, sino que también elevó los rumores sobre la vuelta de Lee, especialmente con el anuncio de que el próximo SmackDown se celebrará en Chicago, ciudad natal de Punk, lo que abre la posibilidad de un regreso sorpresivo.

Con estos sucesos, el regreso de AJ Lee luce cada vez más cerca y podríamos ver el combate de parejas mixtas entre ambos matrimonios.

