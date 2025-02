CM Punk aplaude a Jey Uso y entiende a Drew McIntyre

CM Punk era uno de los favoritos para ganar el Royal Rumble 2025 de WWE pero finalmente no pudo hacerlo. Aún así, no guarda malos sentimientos hacia el vencedor, Jey Uso.

En cambio, sí que los tiene con Drew McIntyre, aunque quizá no al nivel de este, que recientemente lo llamaba «maldito imbécil» o imaginaba hacerle daño a su perro.

– Jey Uso ganando el Royal Rumble

«Creo que Jey ganando es fantástico. Cuando tienes a alguien como John Cena en la lucha, todos van a asumir inmediatamente: ‘LOL, Cena va a ganar’. Más temprano en la noche, Charlotte Flair gana el Royal Rumble femenino. Cuando hay 30 personas en el Rumble, ya sea masculino o femenino, eso significa que hay 30 bases de fanáticos, o al menos 29 bases de fanáticos, que se van a unir para odiar a quien gane el Rumble», comenta Punk a Daniel Cormier y Chael Sonnen en Good Guy/Bad Guy.

– Drew McIntyre

«Creo que Drew es un pedazo de mierd* y no creo que sea un secreto. Si me pongo en sus zapatos, y realmente cree en todo lo que dice, lo mejor que podría haber hecho es ignorarme. Pero lo que hizo fue darme algo en lo que enfocar mi rabia, y terminó siendo un gran error para él», comienza diciendo el veterano a Jackie Redmond.

– Viviendo sin odio

«De cierta manera. Cuanto más envejezco, menos quiero vivir en ese estado mental porque creo que es peligroso y puede volverse bastante feo. Llevar eso a casa contigo y tratar de vivir obsesionado con alguien a quien odias no es la forma más saludable de vivir. Definitivamente me ayudó cuando las cosas estaban bastante oscuras con la rehabilitación, al regresar, al escuchar a los médicos y, tal vez, al no escuchar a los médicos.»

– Los celos de McIntyre

«Si queremos ser realistas, creo que es envidia. Probablemente me vea como alguien que regresó después de tanto tiempo, saltándose la fila. Hablando mierd* de la compañía, hablando mierd* de la gente que trabaja aquí. Para él, verme entrar por la puerta como si nada, lo entiendo. Veo esa perspectiva, pero soy yo. Soy yo y Drew McIntyre [levanta una mano más arriba que la otra]. Hay niveles en esto. A veces, ladras al árbol equivocado. Entiendo su perspectiva, pero eso no significa que deje de pensar que es un pedazo de mierd*.»