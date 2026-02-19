CM Punk analiza su próximo enfrentamiento contra Roman Reigns

El único combate que parece decidido para WrestleMania 42 es el de CM Punk contra Roman Reigns, ganador del Royal Rumble 2026, por el Campeonato Mundial Peso Completo, luego de que ambos intercambiaran sendas promos en las últimas semanas, calentando desde ya este eventual combate; no obstante, los planes podrían verse truncados si Punk cae ante Finn Balor en Elimination Chamber, que también tendrá el título en juego.

► CM Punk resalta la importancia de encabezar WrestleMania 42

CM Punk formó parte de una entrevista con «Sports Illustrated», y allí habló sobre su eventual enfrentamiento con Roman Reigns, mencionando que busca abordarlo de la misma manera que sus otros combates, aunque también quiere darle un enfoque más relevante, dado que es el evento principal de WrestleMania.

«Es un poco de ambas cosas. Es lo mismo de siempre, pero es lo que hacemos. Es lo que Roman también hace. No le quito mérito. A todos les gusta decir que hay niveles. Me gusta decir que saco la mejor versión de estos chicos, ya sea Seth Rollins o Drew McIntyre, y además, para mí, el hierro se afila con hierro. Así que no digo que yo sea quien hace grandes a estos chicos. Son las situaciones y las circunstancias las que los hacen grandes. Así que cuando ves a CM Punk en el ring con Roman Reigns, sabes que será algo especial y diferente, y que todo el mundo estará hablando de ello.»

Por ahora, dado el impacto mediático que se ha venido generando, se espera que Punk y Reigns sean los protagonistas de la segunda noche de WrestleMania, pero dado que el cartel está todavía lejos de completarse, y con Elimination Chamber en el camino, queda por ver si habrán cambios que afecten al magno evento.