CM Punk hizo su sorprendente regreso a la WWE en Survivor Series 2023 y desde entonces ha estado acaparando los titulares en la compañía, e incluso luchando contra las mejores estrellas como Seth Rollins y Drew McIntyre, teniendo con este último la mejor rivalidad del 2024. Sin embargo, recordemos que se marchó de la compañía en el 2014 y no en muy buenos términos, a tal punto de haber jurado que «nunca» volvería. Evidentemente, con la salida de Vince McMahon de la WWE, muchas cosas cambiaron.

► Triple H fue clave para el regreso de CM Punk a WWE

Durante una entrevista reciente en The Rich Eisen Show, CM Punk es sinceró sobre por qué regresó a la WWE, y dejó claro que no habría sucedido si Vince McMahon todavía estuviera al mando (aunque no lo mencionó directamente), y que evidentemente su perspectiva cambió cuando Triple H asumió el mando creativo de la compañía y decidió contactarlo personalmente para aclarar el rencor que llevaba casi una década.

«Obviamente, dije con toda la razón que nunca volvería. ¿Y entonces qué te hace la vida? La vida te humilla. La vida te enseña lecciones. La vida te dice: ‘Nunca digas nunca'».

“Puedo decir con seguridad que si hubiera estado en el mismo lugar, con las mismas personas a cargo, sí, no creo que ninguna de las partes se hubiera puesto en contacto, y nunca habría sucedido.”

“En medio de una reestructuración de la jerarquía de la empresa, en el lugar y el momento adecuados —el momento lo es todo en la vida y en los deportes—, se hizo realidad. Empieza con una idea, empieza con esa pequeña chispa, ese pequeño combate, y luego se convierte en un gran incendio forestal”.

Recordemos que Vince McMahon se alejó de la WWE en el 2022 cuando se destapó una serie de acusaciones en contra de él, que le costaron a la compañía cerca de 20 millones de dólares. Ahora que su influencia prácticamente ha desaparecido, la WWE ha avanzado bajo un nuevo liderazgo y Punk ha encontrado una segunda vida en la empresa que alguna vez juró no volver.