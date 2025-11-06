CM Punk advierte a Roxanne Perez sobre Dominik Mysterio

Dominik Mysterio ha despegado en su carrera a raíz de su unión a The Judgment Day, y se está ganando muchos amigos y muchos enemigos en la WWE, tal es la presión de ser un joven doble campeón que está en ascenso, aunque es blanco de muchos rivales que buscan destronarlo. Aún así, todavía cuenta con el apoyo de sus compañeros Finn Balor, JD McDonagh, Raquel Rodriguez y Roxanne Perez.

► El mensaje de cumpleaños de CM Punk a Roxanne Perez

CM Punk ha tenido sus encontrones en el ring con Dominik Mysterio (aunque no es una rivalidad activa en este momento, «Dirty Dom» fue su primer rival ), pero también ha sido uno de los protectores de Roxanne Perez a lo largo de su carrera, siendo ella también parte de The Judgment Day. Entonces Punk, posiblemente velando por Perez, lanzó una indirecta a la amistad entre ambos en su mensaje de cumpleaños a la ex campeona NXT que dejó en su cuenta de Instagram.

«Feliz cumpleaños, Roxanne Perez. Estoy orgulloso de lo mucho que has trabajado y lo lejos que has llegado. Por favor, deja de juntarte con Dominik Mysterio«.

Roxanne Perez, al igual que la ex estrella de NXT, Cora Jade, y otras, fue una de las jóvenes promesas que Punk tomó bajo su tutela tras su regreso a la WWE en el 2023. La esposa de Punk, AJ Lee, quien regresó a la compañía a principios de otoño, también fue fundamental para inspirar la trayectoria de Perez, llegando incluso a llamarla «hija» en ocasiones.

Perez se unió a Mysterio en el grupo The Judgement Day a principios de año, tras una lesión de Liv Morgan, y hoy en día parece estar tomando de a poco el papel que dejó la ex Campeona Mundial como amiga y consejera de «Dirty Dom», aunque sin llegar al nivel de mantener el romance en pantallas. Entonces, Punk ha decidido intervenir para proteger a una de sus consentidas.