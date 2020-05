CM Punk aconseja a Otis sobre su relación con Mandy Rose

La historia de amor de Otis y Mandy Rose continúa en la primera plana de WWE. Aunque la verdad es que el luchador está llamando más la atención en este momento por su condición de "Mr. Money in the Bank". Estén atentos, porque en cualquier momento podrían verlo sosteniendo el Campeonato Universal. Por ahora no está claro qué va a pasar con el maletín. Solo sabemos qué va a hacer el fortachón mañana por la noche en Friday Night SmackDown. En un show en el que entendemos que también estará su enamorada. Y en el que tendrá bastante relevancia el Campeonato Intercontinental.

Todo el mundo está hablando, por un motivo o por otro, del miembro de Heavy Machinery. Y CM Punk no ha querido ser menos. El ex luchador tuvo hueco recientemente en WWE Backstage desde su casa y dio su opinión sobre muchos temas, siendo uno de ellos la trama amorosa de las dos Superestrellas. Vino a comentar, además de otros asuntos, como que Tucker querría también tener el maletín, al igual que la propia Rose, que Otis debería dejarla.

La luchadora no quiso quedarse callada ante este consejo hacia su novio.

Dime a dozen?? 🤣 Hmm okay.. @otiswwe don’t listen to that nonsense ! He’s never had a WOMAN like me. 😘 https://t.co/BCMzW8cyrM

— Mandy (@WWE_MandyRose) May 14, 2020