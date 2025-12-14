CM Punk aclara que no se retirará en el corto plazo

La emotiva despedida de John Cena, quien cerró una carrera de 23 años en la WWE frente a un lleno total en el Capital One Arena en Washington, D.C., generó muchas reacciones y muestras de respeto, totalmente merecidos para alguien que fue la cara de la compañía por mucho tiempo. CM Punk, uno de sus icónicos rivales, también se acercó para mostrarle sus respetos y prestarle momentáneamente su Campeonato Mundial, para que lo luzca frente al público por última vez.

► CM Punk seguirá luchando por un buen rato

En el panel del post Show de Saturday Night’s Main Event, luego del combate de retiro de Cena contra Gunther, Big E abordó el tema de los retiros y le preguntó a CM Punk si imaginaba una despedida similar algún día. El Campeón Mundial de Peso Completo no eludió la pregunta, y aunque admitió que es plenamente consciente de los años que ha pasado, dejó claro que seguirá luchando en el largo plazo.

«Cuando hago alusiones al final de lo que sea que vaya a ser mi carrera, no es porque sienta que ya lo he alcanzado. Es porque miro hacia atrás en toda mi carrera, y hay mucho más camino por delante que por delante«.

«Créanme, soy el campeón por una razón, y estoy aquí para quedarme, y nadie va a cambiar eso.»

«No me iré a ningún lado pronto. Lo siento si esto los decepciona… en realidad, no lo siento. Al diablo con ustedes. Si eso los molesta, me alegro».

Si bien el retiro de John Cena ha impacatado a muchos, e incluso se prevé que el 2026 traiga consigo otros finales de carrera (como el de AJ Styles, por ejemplo), Punk dejó en claro que seguirá por un buen rato en la industria y ahora tiene que honrar su posición como Campeón Mundial.