CM Punk a Tony D’Angelo: «No mires las RRSS»

En sus ocasionales visitas a NXT, CM Punk aconsejó a varias Superestrellas en desarrollo de WWE. Entre ellas, al Campeón de Norteamérica, Tony D’Angelo. Camino a su defensa del título contra Oba Femi en el evento premium del domingo 27 de octubre Halloween Havoc, «The Don» revela que una de las cosas que el «Best in the World» le aconsejó es no mirar las redes sociales. Eso valdría para cualquier persona. Pero la verdad es que, según comenta a MuscleMan Malcolm, el también oriundo de Chicago tiene claro lo que son estas plataformas.

This is personal. @TonyDangeloWWE puts his #WWENXT North American Championship on the line against the man he took it from, @Obaofwwe, in a Tables, Ladders and Scares Match THIS SUNDAY at #HalloweenHavoc! 📍 Hershey, PA

🎟️ https://t.co/impS0SzCrt pic.twitter.com/CPDpiEQnuE — WWE NXT (@WWENXT) October 25, 2024

► «No mires las redes sociales»

«Cena vino y habló con todo el equipo y nos dio buenos consejos. CM Punk, siempre está cerca cuando está disponible. Está viendo grabaciones y nos dice qué hacer y qué no hacer. Me dijo: ‘No dejes que las redes sociales… no las mires.’ Cuando estás en el ojo público, hay mucha gente diciendo un montón de cosas en los comentarios y enviándote mensajes directos, y lo que sea. Aún no me afecta, me parece divertido ver cómo la gente odia a otros sin motivo alguno. Estoy seguro de que en algún momento de mi carrera me molestará. Creo que eso es lo más importante, mucha gente debería tomar ese consejo porque las redes sociales son solo un montón de personas a las que probablemente nunca vas a conocer, juzgándote y diciendo un montón de cosas que no significan nada. Además, ellos no pagan las cuentas. ¿Está feliz el jefe, o está feliz ‘wrestlingfan213’? El jefe es más importante. Esa es mi opinión».

¿Qué opinas del éxito de Tony D’Angelo en WWE NXT? ¿Qué te gustaría que fuera lo próximo de CM Punk?

