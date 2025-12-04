Claudio Castagnoli supera a Jon Moxley en el Continental Classic

El duelo entre Jon Moxley y Claudio Castagnoli se presentó como uno de los choques más atractivos del Continental Classic, especialmente por tratarse de dos compañeros que conocen al detalle sus fortalezas y debilidades.
El combate comenzó a ras de lona, con Claudio tomando ventaja tras un doble pisotón y un lariat que despertaron la ira de Moxley. Este recurrió a un piquete a los ojos para recuperar terreno y castigó a su rival en el esquinero, hasta que Claudio logró expulsarlo del ring.
Moxley regresó sangrando, momento en que Castagnoli lo llevó al límite con un giro clásico y un Sharpshooter del que Jon escapó alcanzando las cuerdas. El suizo mantuvo la presión con un sleeperhold, pero Moxley resistió para luego intercambiar antebrazos hasta que Claudio conectó uno devastador.
La balanza siguió oscilando. Moxley buscó la cuenta sin éxito, Castagnoli respondió con potencia y ambos chocaron con lariats que los dejaron tendidos. Las secuencias de rendición y conteos rápidos elevaron la tensión, pero ninguno pudo asegurar la victoria. Moxley conectó un lariat, continuó con un doble pisotón y un sleeperhold, aunque Claudio logró liberarse y lanzó con fuerza al estadounidense hacia el exterior.
► Momentos clave del encuentro
En ringside, Claudio castigó con un pisotón y lo lanzó contra los escalones. De regreso en el ring, un lariat y un powerbomb casi le dan la victoria, pero Moxley sobrevivió y contraatacó con un DDT. En el cierre, ambos se encararon, se levantaron y Claudio selló el triunfo con un antebrazo conectado con toda la fuerza para quedarse con el triunfo.
► ¿Qué pasará ahora?
El triunfo coloca a Castagnoli con su segunda victoria en la Liga Azul, mientras que Moxley terminó visiblemente frustrado, lamentándose en ringside tras el resultado. La derrota complica su avance en el torneo, y abre la puerta a un posible conflicto interno dentro de Death Riders.