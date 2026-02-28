Claudio Castagnoli retiene el Campeonato Mundial Completo del CMLL

El suizo Claudio Castagnoli volvió a demostrar por qué es el Campeón Mundial Completo del CMLL. En el Viernes Espectacular de este 27 de febrero, celebrado en la Arena México, el monarca salió bien librado de una complicada defensa en lucha de tres esquinas ante Euforia y Akuma.

La lucha nació de un reto abierto lanzado por el propio campeón tras su cuarta defensa, y la respuesta no pudo ser más dura. Euforia y Akuma, aceptaron enfrentar al suizo, con quienes tuvieron una auténtica guerra de fuerza.

Castagnoli, fiel a su estilo, combinó fuerza y técnica. Hubo lances, castigos de poder consiguiendo dominar por lapsos. Aunque como era de esperar los mexicanos no se quedaron atrás y usando su tonelaje y fuerza pusieron en predicamento al campeón.

Momentos Clave

En la recta final, Claudio mostró oficio. Jaló al referee para interponerse en el camino de Akuma, conectó un big boot que frenó el ímpetu rudo y de inmediato aplicó su clásico Giant Swing para desorientar a uno de los retadores. Sin darle respiro, cerró con una Neutralizadora y consiguió la cuenta de tres que le permitió conservar el cinturón.

¿Qué pasará ahora?

Con esta victoria, Castagnoli suma ya cinco defensas desde que conquistó el campeonato en noviembre de 2025 al derrotar a Gran Guerrero. La duda ahora es ¿Quién será el siguiente rival y quién podrá finalmente derrotarlo?

LA LUCHA SIGUE...
