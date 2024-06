Claudio Castagnoli busca nuevas experiencias en AEW

Claudio Castagnoli ha tenido aproximadamente 2400 luchas a lo largo de su carrera pero todavía tiene rivales por descubrir. Sin ir más lejos, durante el episodio de AEW Collision del 1 de junio, enfrentó y derrotó por primera vez a Johnny TV. Además, en el mismo programa lucharon Katsuyori Shibata y Kyle O’Reilly, con quienes tampoco ha tenido manos a mano. Y después del programa «The Swiss Superman» compartía su deseo de enfrentar a ambos.

► Claudio Castagnoli busca nuevas experiencias

«Esto es un llamado a aquellos de ustedes que están viendo. Esto no solo se aplica a la lucha libre. Esto se aplica a la vida. Intenten formar su propia opinión. Les insto a que vean el espectáculo esta noche. Estoy seguro de que vieron el espectáculo el miércoles. Presten atención a quiénes están allí, quiénes ponen el trabajo, y quiénes simplemente están ahí parados y [hablan] todo el tiempo, diciéndoles cosas que pueden querer escuchar, cosas que pueden influir en su opinión de cierta manera. No escuchen. Uno de los mejores consejos que he recibido fue simplemente mirar. Observar. Absorberlo, formar su propia opinión y verán que las cosas pueden no ser como parecen. No sean autómatas. No solo copien y peguen. No solo retuiteen. No solo se limiten a aceptar algo que escucharon. Formen su propia opinión.

«Johnny TV, uno de los oponentes más talentosos físicamente y atléticos con los que he estado en el ring. La primera vez. Cualquier día, cualquier oponente que quiera luchar conmigo; nunca he luchado [contra Katsuyori] Shibata uno a uno. Nunca he luchado contra Kyle O’Reilly uno a uno. Quiero experimentar eso de primera mano. Quiero saber qué tan buenos son esas personas. De eso se trata el BCC. No solo aceptamos tu palabra. Necesitamos saber.»

