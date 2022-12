No faltan fanáticos de la luhca libre que estén deseando tener el AEW: Fight Forever entre sus manos para jugarlo y saber realmente lo que All Elite Wrestling ha hecho más allá de las imágenes y videos que la compañía ha sacado a la luz hasta ahora. Lamentablemente, no se ha anunciado todavía una fecha de lanzamiento. Aunque teniendo en cuenta que el videojuego estaría prácticamente terminado, probablemente no quede mucho para que se de a conocer. No sería un atrevimiento especular con su puesta a la venta antes del verano de 2023.

► Claudio Castagnoli, fuera del AEW Fight Forever

Mientras, continuamos con más novedades, confirmando ahora que Claudio Castagnoli no estará entre los luchadores jugables. Él mismo explica en The Dallas Morning News que cuando firmó con la organización ya era demasiado tarde para incluirlo. Señala también que quizá los fans puedan crearlo -como se hace en WWE 2K- si existe algún tipo de modo de crear luchadores en el juego, lo cual no sabe. Y podríamos apuntar además que, sin información oficial al respecto, quizá el «Superman Suizo» sea parte de un futuro paquete DLC.

“(No estoy) en la versión que (inicialmente) sale, creo que porque me uní demasiado tarde. Y ya estaba como, ya sabes, probablemente en las etapas finales”.

“No tengo ni idea de cómo funciona con descargas o contenido descargable o lo que sea. Pero estoy seguro de que alguien me creará si hay un modo de crear personajes o como se llame. Así que no creo originalmente, pero estoy seguro de que eso cambiará. Mantendré los dedos cruzados».

¿Tenéis ganas de jugar al AEW Fight Forever?