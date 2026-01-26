Claudio Castagnoli, no se duerme en sus laureles. Tras defender exitosamente su Campeonato Mundial de Peso Completo CMLL ante Roderick Strong en AEW Collision, el suizo ha lanzado un reto abierto a cualquier luchador que se atreva a enfrentarlo.

► El reto abierto de Claudio Castagnoli

En un video publicado por el CMLL, Castagnoli dejó clara su postura de campeón activo.

⌛🌎🇨🇭

🔥 ¡El reto está abierto para los Nuevos Valores del CMLL! Claudio Castagnoli, Campeón Mundial de Peso Completo del CMLL, está listo para exponer su título

este Viernes 30 de Enero en la Arena México. ¿Quién se atreverá a dar el siguiente paso? 🤼‍♂️🔥 pic.twitter.com/CQhq9n36wg — Lucha Libre CMLL (@CMLL_OFICIAL) January 26, 2026

‘Si pensaron que descansaría después de mi exitosa defensa del título ante Roderick Strong, están equivocados. Ha llegado otra vez el momento de mi peregrinación a La Catedral, la Arena México, este viernes 30 de enero para defender nuevamente el Campeonato Mundial de Peso Completo CMLL. Si eres un joven luchador que cree tener lo necesario para arrebatarme esto, este viernes es tu oportunidad… ¡Hasta el viernes!’

Castagnoli, quien conquistó el codiciado título el pasado noviembre venciendo a Gran Guerrero, ha defendido la presea en dos ocasiones desde entonces. La ya mencionada con Strong y la que tuvo en diciembre ante Último Guerrero en la Arena México.

¿Qué luchador, joven y hambriento de gloria, se atreverá a responder el llamado del Supermán Suizo?