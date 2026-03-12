Claudio Castagnoli expone de nuevo el Campeonato Mundial Completo del CMLL ante Último Guerrero

El actual monarca del CMLL, Claudio Castagnoli, pondrá en juego el Campeonato Mundial Completo este viernes 13 de marzo en la Arena México, donde enfrentará a uno de los luchadores más emblemáticos de la empresa: Último Guerrero.

El duelo formará parte de la tradicional función de Viernes Espectacular y ha generado gran expectativa entre los aficionados, ya que enfrentará al dominante campeón suizo con uno de los gladiadores más importantes en la historia reciente de la empresa.

► Castagnoli busca su sexta defensa del título

Castagnoli conquistó el Campeonato Mundial Completo del CMLL el 28 de noviembre de 2025 al derrotar a Gran Guerrero en la Arena México, terminando con un reinado del mexicano que superó los tres años.

La victoria marcó su primer campeonato dentro del Consejo Mundial de Lucha Libre y lo convirtió en el vigésimo tercer campeón en la historia del prestigioso cinturón.

Desde entonces, el suizo ha demostrado ser un monarca activo y dominante, defendiendo el título tanto en funciones del CMLL como en eventos internacionales relacionados con AEW, consolidando así un reinado con presencia global.

► Las cinco defensas exitosas del campeón

Hasta el momento, Claudio Castagnoli ha defendido el campeonato en cinco ocasiones:

Primera defensa (diciembre de 2025): Derrotó a Último Guerrero en la Arena México en menos de 13 minutos.

Derrotó a Último Guerrero en la Arena México en menos de 13 minutos. Segunda defensa (21 de enero de 2026): Venció a Roderick Strong en AEW Collision: New Year’s Smash.

Venció a Roderick Strong en AEW Collision: New Year’s Smash. Tercera defensa (30 de enero de 2026): Superó a Xelhua durante un Viernes Espectacular en la Arena México.

Superó a Xelhua durante un Viernes Espectacular en la Arena México. Cuarta defensa (21 de febrero de 2026): Derrotó a Josh Alexander en AEW Collision en un combate técnico.

Derrotó a Josh Alexander en AEW Collision en un combate técnico. Quinta defensa (27 de febrero de 2026): Retuvo el título en un triangular ante Akuma y Euforia en la Arena México.

Con estas victorias, el suizo se ha consolidado como uno de los campeones más activos del momento, acercándose a marcas recientes dentro de la empresa.

► Último Guerrero busca recuperar el campeonato

Para Último Guerrero, esta lucha representa una nueva oportunidad de recuperar un campeonato que conoce muy bien. El líder de los Guerreros Laguneros ha tenido dos reinados con el cinturón, sumando en conjunto más de 2,000 días como monarca y un total de 26 defensas.

Sin embargo, el reto no será sencillo. El veterano ya cayó ante Castagnoli en diciembre de 2025, cuando el campeón realizó la primera defensa de su reinado.

Este viernes en la Arena México, ambos volverán a encontrarse en el cuadrilátero en un combate que promete ser uno de los puntos más destacados de la función. Castagnoli buscará extender su dominio con una sexta defensa exitosa, mientras que Último Guerrero intentará sorprender y recuperar el campeonato ante su gente.