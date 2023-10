Orange Cassidy fue muy criticado en sus inicios en AEW por su estilo distintivo. Pero cuatro años después ha convencido a todos los que dudaban. El actual Campeón Internacional hablaba de ello no hacem mucho: «Creo que cambié la percepción de las personas, pero nunca lo admitirán. ¿Cuántas personas en Twitter dirán, ‘Sabes qué? Estaba equivocado.’ Tal vez un par de personas, pero estamos hablando de menos del 10%. Eso está bien. No me importa. Si no te gusta y no aprecias lo que estoy haciendo, está bien. No dejaré de hacer lo que quiero hacer. No dejaré de luchar de la manera en que lucho porque eso es lo que hago».

► Claudio Castagnoli elogia a Orange Cassidy

No sabemos si Claudio Castagnoli estaba entre quienes tenían sus dudas o incluso entre sus detractores pero el integrante del Blackpool Combat Club es ahora un fan más del Freshly Squeezed, según comparte en Sporf.com hablando sobre la derrota de su compañero ante Jon Moxley por el título en All Out 2023.

«Creo que ha recorrido un largo camino y creo que la gente realmente lo ve tal como es ahora. Es simplemente una versión moderna de un buen tipo clásico, ¿sabes? Y obviamente, es realmente, realmente bueno en lo que hace.

«Y ver esa lucha con él y Jon después de que él defendiera ese Cameponato Internacional durante tanto tiempo y lo elevara a un nivel que los fanáticos aceptarían como evento principal del pay-per-view, sin preguntas. Luego, por supuesto, Jon era Jon. Es simplemente impresionante. Y fue una lucha realmente divertida de ver. La vi junto a Bryan y Yuta. Así que todos estábamos gritando y animando. Fue genial.»

En estos momentos, Cassidy vuelve a ser el dueño del cinturón después de destronar a Rey Fénix, que había destronado al mismo MOX. Durante el Collision de anoche ambos tuvieron un pequeño incidente y el miércoles próximo en Dynamite el campeón se unirá a Kazuchika Okada contra el mismo Castagnoli y Bryan Danielson.

